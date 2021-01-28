2021 Demokrasi Algı Endeksi: Yüzde 45 Türkiye'nin demokratik olduğuna inanıyor

Dünyanın 53 ülkesinde demokrasi algısını ölçen 2021 Demokrasi Algı Endeksi'nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Latana ile Demokrasiler İttifakı Vakfı tarafından dünya genelinde yapılan ankete 50 binden fazla insan katıldı. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 58'i hükümetlerinin Covid-19 pandemisine verdiği yanıttan memnun. Ancak vatandaşların yarıdan fazlası pandemi sırasında özgürlüklerinin haddinden fazla kısıtlandığı kanaatini de taşıyor.

2021 Demokrasi Algı Endeksi'ne göre 53 ülkede vatandaşların yarıdan sadece biraz fazlası ülkesinin demokratik olduğuna inanıyor. Yüzde 64'lük bir kesim ekonomik eşitsizliği ve yüzde 48'lik bir kesim büyük teknoloji şirketlerini demokrasiye tehdit olarak değerlendiriyor.

Ankete katılanların yüzde 58'i hükümetinin pandemiye verdiği yanıtı onaylıyor. Yüzde 53'lük bir kesim kişisel özgürlüklerinin kapanmalar nedeniyle aşırı derecede kesintiye uğramış olduğu görüşünde.

Türkiye'nin yanıtları nasıl?

2021 Demokrasi Algı Endeksi araştırması kapsamında Türkiye'de 1028 kişiye sorular yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 45'i Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna inanıyor.

Türkiye'de yeterince demokrasi olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 53, yeterince demokrasi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 31, fazla demokrasi olduğuna inananların oranı ise yüzde 16 olarak ölçüldü.

Hükümetin "ülkedeki küçük bir grup insanın" çıkarlarına göre hareket ettiğine inananların oranı yüzde 39.

ABD'nin etkisinin ülke demokrasisini tehdit ettiğine inananların oranı yüzde 50 olurken, Çin'in böyle bir etkisi olduğuna inananların oranı yüzde 34, Rusya'nın böyle bir etkiye sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 30 oldu.

Türkiye'de yüzde 68'lik bir kesim ekonomik eşitsizliğin, yüzde 53'lük bir kesim seçimlerin adil olmaması ya da seçimlerde yolsuzluk yapılmasının ülke demokrasisini tehdit ettiğini ifade etti.

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının ülke demokrasisine olumlu etkisi bulunduğuna inananların oranı yüzde 63 olurken yüzde 20'lik bir kesim bu etkinin olumsuz olduğunu belirtti. Türkiye'de yüzde 45'lik bir kesim sosyal medyada paylaşılan içeriklerle ilgili daha fazla düzenleme getirilmesinden yana.

ABD'nin tüm dünyada demokrasiye olan etkisinin olumlu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 36 olurken, yüzde 44'lük bir kesim bu etkinin olumsuz olduğunu belirtti.

Ülkenin Covid-19 pandemisine verdiği yanıtı iyi bulanların oranı yüzde 56, kötü bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 40 oldu.

Pandemi sırasında hükümetin halkın özgürlüklerini fazla sınırlandırdığını düşünenlerin oranı ise yüzde 53 olurken bu fikre katılmayanların oranı yüzde 26 olarak ölçüldü.

Anders Fogh Rasmussen

Rasmussen'den daha fazla demokrasi ve özgürlük çağrısı

NATO Eski Genel Sekreteri ve Demokrasiler İttifakı Vakfı Başkanı Anders Fogh Rasmussen de anket sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Rasmussen "Covid-19 pandemisinden şimdi halka daha fazla demokrasi ve özgürlük sunarak çıkmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

2021 Demokrasi Endeksi'ne göre 53 ülkede ankete katılanların yüzde 64'ü ekonomik eşitsizliği demokrasiye yönelik tek büyük tehdit olarak gördüğünü söyledi. Büyük teknoloji şirketlerinin demokrasi üzerindeki etkisinden en çok endişelenenlerin sayısı en çok ABD'de. Ankete katılanların hemen hemen yarısı ABD'nin kendi demokrasilerini tehdit ettiği endişesini taşıyor. Yüzde 38'lük bir kesim Çin'in nüfuz kazanmasını yüzde 27 ise Rusya'yı demokrasi önünde bir tehlike olarak değerlendirdi.

Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması ABD'nin demokrasi üzerindeki etkisine dair algısını dünya genelinde iyileştirdi. Ancak Avrupa ülkelerinde, Rusya ve Çin'de ABD'nin nüfuzu olumsuz olarak algılanmayı sürdürüyor.

Yüzde 62'lik bir kesim sosyal medyanın ülkesinde demokrasiye olumlu bir etkide bulunduğu görüşünü taşıyor. Geçen yıllarda hükümete karşı protestolara sahne olan Venezuela'da bu oran yüzde 76 olurken Hong Kong'da ise yüzde 72. ABD'de ise sadece yüzde 41'lik bir kesim bu görüşü paylaşıyor.

Anketin yapıldığı ve büyük çoğunluğunu çok partili demokratik rejimlerin oluşturduğu 53 ülke arasında Çin, Venezuela, Vietnam gibi Suudi Arabistan gibi ülkeler de yer alıyor.

DW, Reuters / EC, HS

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