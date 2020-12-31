2020'de yılın kelimesi: Korona

Deutsche Welle (DW) Türkçe her sene olduğu gibi bu yıl da takipçilerinden yıla damgasını kelimeyi belirlemesini istedi.

Geleneksel hale gelen anketin sonucunda bu kez "korona" yılın kelimesi seçildi.

DW Türkçe'nin Twitter'da 24-31 Aralık tarihleri arasında düzenlediği ankete 25 bin 231 kişi katıldı.

Geçen yılarda olduğu gibi bu sene de takipçilerden gelen öneriler neticesinde belirlenen dört adayın yarıştığı bu yılki anketin birincisi "korona" yüzde 52,3 oy aldı.

Bu yıla damgasını vuran "pandemi" kelimesi de yüzde 24,5 oyla ikinci oldu.

Ankette, üçüncü yüzde 16 ile "maske" olurken oyların yüzde 7,2'sini alan "aşı" dördüncü sırada kaldı.

Korona ne demek?

Türk Dil Kurumu'na göre, "Taç" demek olan korona, esasen "ay halesi, ay ağılı" anlamına geliyor.

Tüm dünyayı etkileyen küresel salgına adını veren "koronavirüs" terimi de adını virüsün en belirgin özelliği olan etrafındaki değneğe benzeyen çıkıntılarından alıyor.

Bu özelliğiyle mikroskop altında güneşin ya da ayın taç küresine (Latince: corona) benzediği için "koronavirüs" olarak adlandırılıyor.

2019'un kelimesi "mazbata" idi

DW Türkçe'nin 2019'deki "yılın kelimesi" anketinde en fazla oyu, "mazbata" alırken, kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle adaylar arasında yer alan "kadın" ikinci seçilmişti. Ankette; "kayyum" üçüncü, "siyanür" ise dördüncü olmuştu. DW Türkçe'nin 2018'deki anketinde ise yılın kelimesi olarak "dolar" seçilmişti.

DW/MK,JD

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