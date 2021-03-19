 2020 yılında 21 savaş yaşandı | DÜNYA | DW | 25.03.2021

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DÜNYA

2020 yılında 21 savaş yaşandı

Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü’nün yıllık raporuna göre geçen yıl dünya genelinde 21 savaş yaşandı.

Yemen

Yemen

Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü'nün (HIIK) hazırladığı yıllık rapora göre geçen yıl dünya genelinde 21 savaş yaşandı. "Çatışma Barometresi 2020" başlığını taşıyan araştırma raporunda ülkeler, etnik ve siyasi gruplar arasındaki silahlı çatışmaların toplam sayısı ise 220 olarak kaydedildi.

HIIK 2019 yılında dünya genelindeki savaş sayısını 15 olarak açıklamıştı. Kurumun raporuna göre geçen yıl kaydedilen savaşların sayısı 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Enstitünün araştırmasına göre geçen yıl başlayan ya da yeniden alevlenen savaşlar Güney Yemen, Dağlık Karabağ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mozambik, Güney Sudan ve Etiyopya'da meydana geldi.

Araştırmaya göre savaş ve krizler Sahra Altı Afrika ülkelerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgede kaydedilen savaş sayısı 11 olurken bunlardan 5'i daha önce başlayan ve geçen yıl yeniden alevlenen savaşlar. Yakın ve Ortadoğu'da ise Afganistan, Libya, Suriye, Yemen ve Türkiye ile Kürt gruplar arasındaki savaşlar listede yer alıyor.

Önceki yıl Avrupa'da Ukrayna‘daki çatışmalar sınırlı savaş olarak kayda geçerken Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş 2020 yılında alevlenen savaşlardan biri oldu.

Meksika ve Brezilya'da uyuşturucu savaşları

Amerika kıtasında Meksika ve Brezilya'daki uyuşturucu savaşları yeniden alevlenen savaşlar olarak kaydedildi. Ayrıca Kolombiya'da da şiddeti çatışmalar raporda yer aldı. HIIK Asya ve Okyanusya'da Filipinler ve Myanmar'da dört sınırlı savaş kaydetti. 2019 yılında bu bölgede kaydedilen savaş sayısı beş olmuştu.

Çatışma sebepleri arasında, dini karşıtlıklar içinde olmak üzere ideolojik karşıtlıklar başta geliyor. Ayrıca etnik karşıtlıklar, su ve toprak gibi kaynakların bölüşümü konusundaki anlaşmazlıklar ve ülke içinde siyasi güç kazanma mücadelesi çatışmaların diğer sebepleri arasında.

Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü 1991 yılından beri dünya genelinde krizler, çatışmalar ve savaşlarla ilgili yıllık rapor hazırlıyor. Raporun hazırlanmasına tüm dünyada 200'den fazla bilim insanı katkı sağlıyor.

KNA / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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