2019’da Donald Trump’ı neler bekliyor?

2019'da Trump'ın ve yönetiminin politika değiştirmesini düşük bir ihtimal olarak gören Amerikan Üniversitesi'nde görevli profesör Allan Lichtman, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi ile özel savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın meclis soruşturması ile karşı karşıya kalmasına neden olacağını düşünüyor.

DW'ye konuşan Lichtman, "Bence, Trump'ın soruşturulması ihtimali diğer ihtimalden daha yüksek" diyor.

30 yıl içerisindeki tüm Başkanlık seçimlerinde kimin kazanacağını doğru tahmin eden Lichtman, kabul gören kanının aksine 2016 seçimlerini Trump'ın kazanacağı yönünde tahmin yaparak medya fenomenine dönüşmüştü.

Şimdi Lichtman 2019 yılı ve görevde geçireceği kalan süre boyunca Trump'ın koltukta kalmak için kaybetme ihtimali de olan bir savaş vereceğini düşünüyor.

Profesör Allan Lichtman

Buna neden olarak ise Trump'ın şu zamana kadar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk oyu ile başlatılabilecek meclis soruşturması ve azil sürecine karşı Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Kongre tarafından korunuyor olmasını gösteriyor.

Ancak ara seçimlerle Temsilciler Meclisi değişti, Demokratlar çoğunluğu elinde tutuyor ve tek bir oylama ile Trump için süreci başlatabilirler. Trump'a yönelik soruşturma açılması, Demokrat Parti içerisinde Başkan'a karşı olanlar arasında uzun bir süredir sıcak gündem maddesiydi. Şu an kadar Kongre Cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu için sadece teoriden ibaretti.

Azil süreci mümkün hale geldi

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, 3 Ocak'ta toplandığında Trump'ın soruşturulmasına yönelik süreç teoriden gerçekliğe dönüşebilir. Önde gelen Demokratlar, Trump karşıtları ve Başkan'a yönelik daha agresif bir duruş sergilenmesini isteyenlerin şu zamana kadarki çağrılarını önemsemedi. Ancak, harekete geçmeleri için yapılan baskı onları eyleme zorlayabilir.

"Eğer Mueller yıkıcı sonuçlara ulaşırsa, Demokratların tabanı soruşturma talebinde bulunacak" diyen Lichtman, "Bence Trump, Mueller soruşturması nedeniyle ciddi tehlike altında" değerlendirmesini yapıyor.

Lichtman, Mueller'in başka suçlamaları da gündeme taşıyacağını, seçimlerde hile yapıldığı yönündeki komployu haklı çıkaracak ve Trump'ın yakın çevresinin Rusya ile bağını ortaya koyan zedeleyici bilgileri açıklayacağını düşünüyor.

"Mueller'in bunca zaman 'Üzgünüm: burada bakacak bişi yok' demek için çalıştığına inanmam mümkün değil. Bence Trump'ın kampanyasını Ruslarla ilişkilendirecek çok ciddi bulgular olacak" diye konuşuyor Lichtman.

Trump'ın tek endişe kaynağı Mueller soruşturması değil. New York'un en çetin başsavcısı ile Maryland başsavcısının üstlendiği başka cezai soruşturmalar da var.

Özel savcı Robert Mueller

Cumhuriyetçilere yük mü?

Lichtman Trump'ın sadece soruşturulacağını düşünmüyor. Trump'ın azli konusunda artan bir olasılık olduğunu da düşünüyor. Ancak, başka siyaset uzmanları hala bunun düşük bir ihtimal olduğu görüşünde. Bunun nedeni Trump'ı görevden almak için Cumhuriyetçilerin elindeki Senato'da üçte ikilik bir çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Ayrıca Cumhuriyetçilerin önemli bir bölümünün Cumhuriyetçi Başkanın görevden alınması için oy kullanması gerekiyor.

Lichtman, bu senaryoların kulağa geldiği kadar gerçek dışı olmadığı görüşünde. Mueller soruşturmasında suçlayıcı bilgilerin gelmeye devam etmesi ve Trump'ın idare şekli, ara seçim sonuçlarında görüldüğü üzere Cumhuriyetçilere zarar vermeye başladı. 2020 Başkanlık ve Kongre seçimlerinde bu yıl olduğundan daha az avantajlı bir seçmen tablosu ile karşı karşıya kalacak olan Cumhuriyetçiler, Trump'la bağlarını koparmaya hazır olabilir.

Pelosi değil Pence

Lichtman, "Cumhuriyetçiler, Trump'ın kendisi ile birlikte Cumhuriyetçileri aşağı çekeceğini düşünürse, Trump'ın soruşturulması ve görevden alınması gündeme gelebilir" diyor. Lichtman sözlerine şöyle devam ediyor:

"Trump'a karşı herhangi bir kişisel bağlıkları yok. Tabanını kışkırtmaktan ve Cumhuriyetçilerin ön seçimlerini kaybetmekten endişe ediyorlar. Ancak, onu siyasi bir külfet olarak görürlerse, ondan vazgeçmek isteyebilirler."

Lichtman, Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'u affetmesinin "feci bir hata" olacağı yönünde Senatör Marco Rubio'nun son açıklamasına dikkat çekiyor. Lichtman, bu açıklamanın bazı nüfuzlu Cumhuriyetçilerin şartlar gerektirirse başkana olan desteğini gözden geçirebileceği anlamına geldiği görüşünde.

"Cumhuriyetçiler, Nixon'a karşı deliller kuvvet kazanana ve kendileri için bir yük oluşturana dek Nixon'u destekledi" diyen Lichtman, "Bunu atlatamaz demiyorum ama bu oldukça olasılık dışı" ifadelerini kullanıyor.

Lichtman, "Unutmayalım: Eğer Trump görevden alınırsa, Nancy Pelosi başkan olmayacak. Kongre'de birçok Cumhuriyetçi, Mike Pence'i Trump'a tercih ediyor" diye ekliyor.

Michael Knigge

© Deutsche Welle Türkçe