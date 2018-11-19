2017'de 110 bin kişi kızamık nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde kızamık vakalarının arttığına dikkat çekerek, uyarıda bulundu. DSÖ tarafından Perşembe günü Cenevre'de açıklanan raporda, 2017'de dünyadaki kızamık vakalarının 2016'ya kıyasla yüzde 30 arttığı vurgulandı. Bu yılın Kasım ayına kadar kaydedilen kızamık vakalarının da 2017'ye göre yüzde 10 fazla olduğu belirtildi.

Raporda, 2017'de yaklaşık 6 milyon 700 bin kişinin kızamığa yakalandığını, 110 bin kişinin de kızamık sonucu yaşamını yitirdiği bilgisi yer aldı. Ancak kızamık vakalarındaki artışa rağmen yapılan çalışmaların da sonuç verdiği belirtiliyor.

"2000 yılından bu yana kuşkusuz büyük ilerleme kaydedildiğini" söyleyen DSÖ aşı uzmanı Martin Friede, aşı sayesinde hastalığın bulaşma oranının yüzde 85 azaldığını ifade etti. Böylelikle yaklaşık 21 milyon kişinin hayatının kurtulduğu tahmin ediliyor.

DSÖ, 2020 yılına kadar kızamık hastalığının dünyada tamamen yok edilmesini hedefliyordu, ancak bu artış nedeniyle bu hedefe ulaşılması konusunda kuşkular bulunuyor.

Kızamık vakalarındaki artışın nedenleri

DSÖ'nün raporunda refah düzeyi yüksek Almanya gibi ülkelerde de kızamığın yayılmaya başladığına dikkat çekildi. İhmalkârlık ve kızamık aşısına ilişkin yanlış bilgiler nedeniyle hastalığın Avrupa ülkelerinde de yayıldığı ifade edildi. DSÖ aşı uzmanı Martin Friede, yıllardır hastalığın görülmediği ülkelerde de kızamık vakalarına rastlanmasının kaygı verici olduğunu belirtti.

Kanıtlara dayandırmaksızın aşı hakkında olumsuz konuşan bazı uzmanlar bulunduğunu hatırlatan Friede, sosyal medyada kızamık aşısı ile otizim arasında bağlantı bulunduğu gibi yanlış bilgilerin yayılmasına yönelik uyarıda bulundu.

Aşı uzmanı Friede bunun yanı sıra Almanya gibi ülkelerde ebeveynlerin kızamık vakasına rastlamaması nedeniyle çoğu zaman hastalığın tehlikelerinin yeterince ciddiye alınmadığını da sözlerine ekledi.

DSÖ aşı uzmanı Ann Lindstand da, "kızamık çok bulaşıcı, bazen öldürücü olabilen, birçok komplikasyona yol açan bir hastalık" diye konuştu. Ciltte kırmızı lekeler, ateş ve halsizlik ile kendini gösteren kızamık hastalığı en çok çocuklarda görülüyor. Kızamık, zatürre, orta kulak iltihabı veya şiddetli ishale yol açabiliyor.

DW,AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe