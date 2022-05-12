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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da kuraklık, hayvanların da su kaynaklarından mahrum kalmasına ve can vermesine neden oldu
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da kuraklık, hayvanların da su kaynaklarından mahrum kalmasına ve can vermesine neden olduFotoğraf: Kossivi Tiassou/DW
Doğa ve ÇevreKüresel

2000 yılından beri kuraklık dönemleri yüzde 29 arttı

49 dakika önce

Birleşmiş Milletler’in son raporuna göre, küresel çapta kuraklık dönemleri sıklaştı ve süreleri de artış kaydetti. Kuraklığın verdiği ekonomik zarar, sadece 1998-2017’de 124 milyar dolar.

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Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nde düzenlenen 15'nci Dünya Toprak Konferansı kapsamında Birleşmiş Milletler yeni kuraklık raporunu açıkladı. Buna göre, 2000 yılından bu yana hem kuraklık dönemlerinin süresi uzadı hem de sıklığı artış kaydetti. BM raportörlerine göre, bu artış küresel bazda yüzde 29 olarak kayda geçti. 

Uzmanlar, ilaveten sadece 1998-2017 döneminde kuraklık nedeniyle oluşan ekonomik zararın da 124 milyar dolar olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Genel Direktörü İbrahim Thiaw, ülkelerin kuraklaştığına, verimli toprakların toza dönüştüğüne işaret ederek, kuraklığın kalıcı gelişme ile kalkınma önündeki en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi.

Thiaw'ın bildirdiğine göre, su sıkıntısının giderek artması, verimli toprakların kaybı ve devam eden kuraklıklar şimdiye kadar daha çok Afrika'daki Sahel bölgesinde bulunan az gelişmiş ülkeleri büyük ölçüde etkiledi, ancak başka bölgelerdeki ülkeler de giderek bundan olumsuz etkileniyor. Thiaw, Avrupa'da artan kuraklığı da Avrupalıların uyanması için verilmiş alarm olarak görmek gerektiğine dikkat çekti.

Sadece bu yıl BM verilerine göre 160 milyon çocuk ağır ve sürekli kuraklık ve sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı.  Dünya çapındaysa 2 milyar 300 milyon insanın su ihtiyacı yeterince karşılanamadı. BM verilerine göre, gidişat 2040 yılına kadar dünya çapında her dört çocuktan birinin su sıkıntısı yaşayabileceği tehlikesine işaret ediyor.

Su sıkıntısı tarımdan üretime ve besiciliğe hayatı olumsuz etkilediği gibi, kitlesel göçlere ve siyasi krizlere de neden oluyor. BM verilerine göre, Afrika'da son 41 yılın en ağır kuraklık dönemi yaşanıyor. Afrika'daki kuraklığın bölge ülkelerindeki krizleri tırmandırdığı ve kriminaliteyi de artırdığına işaret ediliyor. Sadece sulak alanlar için silahlı hayvan besicileri arasında çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.

BM'ye göre, 2050 yılında da bütün dünya nüfusunun dörtte üçü kuraklıkla karşı karşıya kalabilir. Yine 2050’de 4 milyar 800 milyon ile 5 milyar 700 milyon arasında insan, en az bir ay su sıkıtısı yaşanan bölgelerde yaşıyor olacak, şu dönem ise bu rakam 3 milyar 600 milyon olarak belirtiliyor.

dpa/ETO,EC

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