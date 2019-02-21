2 milyar insanın temiz suya erişimi yok

Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO'nun hazırladığı 2019 Dünya Su Raporuna göre iki milyar insanın temiz su kaynaklarına düzenli erişimi yok, 4,3 milyar insan sıhhi tesisat kullanmıyor. Su kaynaklarının kısıtlı olması ve artan çevre kirliliği nedeniyle 2050 yılına kadar bu sayının artması bekleniyor. Oysa sağlıklı ve temiz içme suyu temel bir insan hakkı olarak kabul ediliyor.

Salı günü Cenevre'de açıklanan Dünya Su Raporu farklı nedenlerle ayrımcılığa maruz kalan grupların temiz suya erişim konusunda da sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor. Buna göre özellikle cinsiyetleri, yaşları, sosyo ekonomik durumları, etnik kökenleri, dinleri ve dilleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan gruplar, temiz su ve sıhhi tesisatlara erişim konusunda diğer gruplara göre daha dezavantajlı durumda.

Rapora göre su kaynaklarına erişimi sınırlı olan insanların yarıdan fazlası Afrika ülkelerinde yaşıyor. Gecekondu mahallelerinde yaşayan insanlar, şehrin daha temiz bölgelerinde yaşayanlara göre 10 ila 20 kat daha pahalıya su alıyor. Ancak aldıkları suyun kalitesi büyük oranda daha düşük.

Temiz suya erişimi konusunda dezavantajlı durumda bulunan gruplar arasında savaş bölgelerinden kaçan göçmenler de bulunuyor. Sığınma kamplarındaki temiz su ve sıhhi tesisatların durumu kaygı uyandırıcı seviyelerde. Raporda örnek olarak verilen kamplar arasında ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'dan kaçarak sınır komşusu Kolombiya'ya sığınan göçmenlerin yaşadığı bölgeler gösteriliyor.

Öte yandan şehirlerde durum köylere göre daha iyi: Şehirlerde bulunan hanelerin yüzde 63'ünün atık su sistemi mevcut. Bu oran kırsal kesimde yüzde 9'lara kadar düşüyor.

Rapor sonrası açıklama yapan Alman UNESCO Komisyonu Başkanı Ulla Burchardt insanların temiz suya erişimi konusunda acil harekete geçme çağrısı yaptı. Alt yapı sistemlerine özellikle de su ve sıhhi tesisatlara yüksek miktarlarda ve etkili yatırımlar yapılması gerektiğine dikkat çeken Burchardt adil ücretlendirmenin yanı sıra, temiz su konusunda daha fazla araştırma ve yenilik yapılması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın durumu şimdilik iyi

Burchard, Almanya'da durumun iyi olduğuna dikkat çekiyor. Almanya'da neredeyse her hanenin şebeke suyuna ve atık su tahliye sistemine erişimi bulunuyor. Ancak Burchard'a göre nehir ve derelerin temizliği konusunda yapılması gerekenler var. Almanya'da nehir ve derelerin sadece yüzde 7'si iyi ya da çok iyi durumda. Burchard, bu konuda yeni bir tarım politikasının önemine işaret ediyor.

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KNA, dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe