 192 ülke göç konusunda anlaştı | DÜNYA | DW | 14.07.2018

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DÜNYA

192 ülke göç konusunda anlaştı

ABD haricindeki bütün Birleşmiş Milletler ülkeleri göç konusunun küresel olarak ele alındığı, düzenli göçün teşvik edildiği ve göçmenlere daha fazla hak tanınmasını hedefleyen sözleşme metni konusunda anlaştı.

BM'nin ABD haricindeki 192 üye ülkesi küresel göç konusunda ilk defa ortak bir metinde anlaştı

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkenin 192'si göç konusunu küresel çapta ele alan ve göçmenlerin güvenliğini sağlamak ile insan kaçakçılığını azaltmak hedefiyle hazırlanan sözleşme metni konusunda anlaştı. Bu metni boykot eden tek ülke ABD olurken, Macaristan da şartlı onay verdi.

BM Genel Kurulu'nda Cuma günü yapılan oturumla BM üyesi ülkelerin 18 aydır üzerinde çalıştığı metin konusunda anlaşmaya varıldı. 193 BM üye ülkenin 192'si sözleşmenin son metnine onay verdi. Küresel çapta göçü düzenlemeyi hedefleyen ve tam adı "Güvenli, Düzgün ve Düzenli Göç için Küresel Sözleşme” olan metnin yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Sözleşmenin ayrıca 11-12 Aralık tarihlerinde Marakeş, Fas'ta bakanlar düzeyinde yapılacak toplantıda kabul edilmesi gerekiyor.

Cuma günü üzerinde anlaşılan metin göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyor. 34 sayfalık sözleşmenin amacı düzenli göç için yeni bakış açılarının oluşmasını sağlamak ve ülkelerin egemenlik haklarını dikkate alarak devletlerarası işbirliği ile küresel çapta gerçekleşen göçü güvenli ve düzgün bir hale getirmek. "Hiçbir ülke küresel bir olay olan bu durumun yarattığı zorluklar ve fırsatlarla tek başına mücadele edemez” denilen sözleşme metninde, aynı zamanda göçmenlerin haklarının güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Üzerinde anlaşılan metin ile göçmenlere daha faza hak tanınması hedefleniyor

Üzerinde anlaşılan metin ile göçmenlere daha faza hak tanınması hedefleniyor

ABD'nin göç ve iltica politikaları

Eylül 2016'da 193 BM üye ülkesi göç meselesini küresel çapta ele alacak bir metin için çalışma yapma konusunda anlaşma vardı. Bu çalışmalara onay veren ülkeler arasında Barack Obama'nın başkan olduğu ABD de bulunuyordu, ancak Donald Trump yönetimindeki ABD, Aralık 2017'de yaptığı açıklamada BM'nin göç sözleşmesi çalışmalarından ayrıldığını bildirdi. Washington yönetiminin gerekçesi, üzerinde çalışılan BM metninin ABD'nin göç ve iltica politikalarına uymaması olmuştu.

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BM Genel Kurulu'ndaki oylamayla alınan karar sonrasında ABD'nin göç sözleşmesinde bulunmamasını değerlendiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin bir "göç ülkesi” olduğunu ve "er ya da geç” bu sözleşmeye imza atmasını umduğunu söyledi.

Macaristan'da meclis oylaması

BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da ülkesinin sözleşmeden çekilebileceğini belirtti. Sözleşmenin, devletleri sınırlarını göçmenlere açmak zorunda bırakabileceği endişesini yaşadıklarını belirten Szijjarto, "Biz hiç kimsenin varış ülkesi olarak gitmek istediği ülkeyi seçebilme ve bunu yaparak bir dizi sınırı ihlal edebilme hakkının olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Göçmenler konusundaki sert politikalarıyla bilinen Macaristan, sözleşmeyi kabul edip etmemeyi Çarşamba günü mecliste yapacakları oylama ile belirleyecek.

BM'nin verilerine göre dünya çapında 250 milyon göçmen bulunuyor. BM Genel Sekreteri Guterres’in de atıfta bulunduğu ve McKinsey şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre göçmenler dünya nüfusunun yüzde 3’ünü oluşturuyor.

DW,dpa,AP,AFP/DÇÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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