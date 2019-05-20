19 Mayıs fotoğrafında HDP ve İYİ Parti tartışması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da Türkiye genelinde farklı törenlerle kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 100'üncü yıldönümünde, binlerce kişi Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ederken, devletin zirvesi Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı yer olan Samsun'da buluştu. Buradaki törende çekilen liderler fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yer aldı. Bu törende muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti'nin liderlerinin yer almaması tartışmalara yol açtı.

HDP davet edilmedi

HDP Genel Merkezi Deutsche Welle Türkçe'ye, törene davet edilmediğini belirtti. Genel Merkez'den alınan bilgiye göre, 23 Nisan, 19 Mayıs ya da 29 Ekim gibi resmi bayramlarda resmi kutlamalara parti zaman zaman davet edildi. Bu konuda bir düzenlilik olmadığını kaydeden Genel Merkez, bu yılki 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Samsun'daki devlet törenine davet almadığını kaydetti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş, Twitter hesaplarından Samsun'daki çekilen liderlerin yer aldığı fotoğrafı eleştirdi.

Meral Danış Beştaş DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, HDP'nin Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP o fotoğraf karesinde yok. Bunun izahı zaten mümkün değil. HDP dışlanarak, ötekileştirilerek yok sayılarak buharlaşmıyor, yok olmuyor" dedi.

Beştaş liderlerin yer aldığı fotoğraf karesini bir tek bu sebepten eleştirmediğini söyleyerek, "Bu, farklı kimliklerin, renklerin, inançların, dillerin olmadığı bir fotoğraf. Tek tiplileştirmeye çalışan bir siyaset anlayışı Türkiye'de 100 yıldır devam ediyor. 100'üncü yılda da aynı fotonun verilmesi büyük bir talihsizlik. Türkiye açısından bir kayıp. O fotoğrafta kadın yok. Türkiye'nin yarısı kadın. Kadınların temsil edilmediği bir kare, bir tarih kesinlikle başarılı olamaz. O fotoğrafta Kürt yok, Türkiye'nin dörtte bir nüfusunu oluşturan bir kimlikten söz ediyorum. Bu da Kürt karşıtlığının geldiği noktayı da gösteriyor" diye konuştu.

İYİ Parti davet aldı ama törene katılmadı

Samsun'daki devlet töreninde yer almayan bir diğer muhalefet partisi ise İYİ Parti'ydi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Samsun'da partisinin kutlamalarına katılırken, devlet töreninde yer almadı. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı yaptığı açıklamada, "'Yapılan davete teşekkür ediyor, ancak İYİ Parti olarak, çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği, katılamayacağımızı ilan ediyoruz" dedi. Paçacı törene 3 gün kala davet edildiklerini belirterek bu durumun devlet ciddiyetiyle bağdaşmadını kaydetti.

"Davet ediliş tarzı doğru bulunmadı"

İYİ Parti İzmir milletvekili, Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Akşener'in "davet ediliş tarzını doğru bulmadığı için" Samsun'daki devlet törenine katılmadığını belirtti.

Çıray, Samsun'daki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları da eleştirdi. 19 Mayıs'ın bir milli bayram olduğunu söyleyen Çıray, "Sayın Cumhurbaşkanı Anayasal tarafsız olma yeminine dayanarak devletin başı olarak siyasi parti liderlerini davet etti bir devlet törenine. Fakat orada ortak konuları konuşmak, töreni milli bayram çerçevesinde tutmak yerine aynı zamanda siyasi bir konuşma ve propaganda da yaptı. Bunu doğru bulmuyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının iki tane şapkası var: Biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri ise Parti Başkanlığı şapkası. Cumhurbaşkanı şapkasını kullanarak katıldığı tören ve konuşmalarda, siyasi propaganda yapması yeminine aykırı" diye konuştu.

Hülya Topcu Erdoğan

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