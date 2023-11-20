18 yaşındaki aşırı sağcı saldırı planı iddiasıyla tutuklandı

Almanya'da 18 yaşındaki bir genç saldırı hazırlığı yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Aşırı sağcı olduğu belirtilen gencin evinde yapılan aramada silah bulundu.

Almanya'nın Hessen eyaletinde 18 yaşındaki bir gencin "başkalarının yaşamlarını hedef alan bir saldırı planlandığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Hessen Eyaleti Emniyet Teşkilatı (LKA) ve Frankfurt Başsavcılığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden incelemeler neticesinde şüpheli şahsın aşırı sağ ve antisemit bir dünya görüşüne sahip olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin sosyal medyada çok kez siyasi gerekçelerle insanları ölümle tehdit ettiği bilgisine de yer verilen açıklamada, savcılık ve LKA'nın şahıs hakkında bir süredir soruşturma yürüttüğüne dikkat çekildi.

Şüphelinin evinde geçen Çarşamba günü yapılan aramada silah ve mermiler bulunduğu belirtildi. Ayrıca bilgisayar, bellek, cep telefonu ve bazı belgelere de incelenmek üzere el konuldu. El konulan silah ve materyaller üzerinde yapılan ilk analizlerin suç şüphesini doğruladığı belirtildi.

18 yaşındaki şüpheli hakkında Perşembe günü gençlik mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldı. Genç, "devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemi hazırlığı yapmak ve Silah Yasası'nı ihlal etmekle" suçlanıyor.

Soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

AFP/TY,HS

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