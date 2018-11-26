 18 metrelik Noel ağacı Almanya′da rekor kırdı | ALMANYA | DW | 26.11.2018

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ALMANYA

18 metrelik Noel ağacı Almanya'da rekor kırdı

Almanya'nın Gera kentinde içecek kasalarından oluşan 18 metrelik Noel ağacı bu alanda bir rekora imza attı. Bu ağaçla çocuklar arasındaki yoksulluğa dikkat çekilmek isteniyor.

2790 içecek kasasından oluşan ve yüksekliği 17 metre 88 santimetreyi bulan Noel ağacı

Almanya'nın doğusundaki Thüringen eyaletine bağlı Gera'da gönüllüler tarafından dikilen ve yaprakları olmayan Noel ağacı toplam iki bin 790 içecek kasasından oluşuyor ve yüksekliği 17 metre 88 santimetreyi buluyor. Böylece Almanya'da daha önce aynı yerde kurulan, bin 200 kasadan oluşan ve 12 metreyi bulan Noel ağacının rekoru kırılmış oldu.

Çocuk yoksulluğu ve gönüllü faaliyetler

Gera'daki 18 metreye varan Noel ağacının organizatörlüğünü üstlenen "We4kids” adlı gönüllü kuruluşundan Bernd Lehmann, bu girişimle Almanya'da çocuklar arasındaki yoksulluğa ve gönüllü çalışma faaliyetlerine dikkat çekmek istediklerini açıkladı. Rückersdorflu "We4kids” derneği Almanya'da mağdur durumdaki çocuklara yardım elini uzatıyor.

Lehmann kış koşulları ve rüzgar engellemezse yapay Noel ağaçlarının Ocak ayının ilk günlerine kadar ayakta kalacağını, ziyaretçilerin ağacı görebileceğini sözlerine ekledi.  

Şimdiye kadarki dünya rekorunu Sri Lanka'da 2016 yılında dikilen, 600 bin LED lambasından oluşan ve yüksekliği 57 metreye ulaşan Noel ağacı koruyor.

DW,dpa/ÇA,HT,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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