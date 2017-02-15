 17 yaşındaki zanlı İslamcı saldırı şüphesiyle gözaltında | Almanya | DW | 31.01.2022

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Almanya

17 yaşındaki zanlı İslamcı saldırı şüphesiyle gözaltında

Almanya’da 17 yaşındaki bir zanlı, radikal İslamcı saldırı hazırlığı içinde olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Sembol fotoğraf

Sembol fotoğraf

Hannover Garı'nda gözaltına alınan 17 yaşındaki bir zanlı hakkında radikal İslamcı saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Düsseldorf Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Cumartesi günü gözaltına alınan ve "devlet güvenliğini tehdit eden ağır bir saldırı" hazırlığı içinde olmakla suçlanan zanlının, "İslamcı bir motivasyonla saldırı düzenleme konusunda kendisini geliştirmek için başkalarından ders gördüğünü" ve soruşturmanın bu kapsamda yürütüleceğini bildirdi. 

Köln civarında yaşayan zanlı ile ilgili detaylı kimlik bilgileri, yaşının 18'in altında olması ve soruşturmanın güvenliği açısından paylaşılmadı. İlgili soruşturma Düsseldorf Başsavcılığı bünyesindeki Almanya Terörle Mücadele Merkezi Kuzey Ren-Vestfalya Şubesi tarafından yürütülüyor.

Arşiv - Hannover Garı

Arşiv - Hannover Garı

Köln polisi, zanlının yakın çevresinden edinilen bilgilerin ardından Cumartesi günü, Hannover bölgesinde bir risk durumu olasılığına karşı tahkikat başlatmış ve 17 yaşındaki zanlı Hannover Garı'nda gözaltına alınmıştı.

Yapılan açıklamada, ilk tahkikatın ardından, Hannover yakınlarındaki Wunstorf kentindeki bir hızlı trende şüpheli eşyaya rastlandığı ancak patlayıcı maddeye karşı hassas olan polis köpekleri ile yapılan inceleme neticesinde herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadığı bildirildi. Zanlının yanında bulunan çantada da tehlike arz edecek bir madde ya da eşya bulunmadı.

Hakkındaki gözaltı kararı devam eden zanlı, devlet güvenliğini tehdit eden saldırı hazırlığı içinde olmaktan suçlu bulunursa yasalara göre beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

    

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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