 1,7 milyar insan evden çıkamıyor | DÜNYA | DW | 23.03.2020

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DÜNYA

1,7 milyar insan evden çıkamıyor

Dünya genelinde 50'den fazla ülkede hükümetler, yaklaşık 1,7 milyar insana koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmamaları için çağrı yaptı ya da yasak koydu. Yunanistan'da da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Münih'teki turistik Marienplatz

Münih'teki turistik Marienplatz

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkelerin sayısı artıyor. Söz konusu önlemi alan ülkelere bugün de Yunanistan eklendi.

AFP haber ajansının yaptığı hesaplamalara göre, dünyada şu an yaklaşık 1,7 milyar insan salgın nedeniyle tamamen ya da kısmen evine kapandı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'ın 700 milyonluk kesiminde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

En az 34 başka ülke ya da bölgenin de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirdiğini belirten AFP, hükümetlerce alınan bu kararların yaklaşık 659 milyon insanı kapsadığını aktardı. Yasağa başvuranlar arasında Fransa, İtalya, Arjantin, ABD'nin Kaliforniya eyaleti, Irak ve Ruanda bulunuyor.

Sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkelere Salı günü Kolombiya, Çarşamba günüyse Yeni Zelanda da katılacak.

Sokağa çıkmama çağrısı

Birçok ülkenin getirdiği sınırlamalar, işe ya da doktora gitmeyi veya temel gıda alışverişi gibi nedenlerle sokağa çıkılmasını kapsamıyor.

Almanya, İngiltere ve İran dâhil bazı ülkeler, vatandaşlarından evde kalmalarını ve diğer insanlarla mümküm mertebe temas kurmamalarını istedi. Bu ülkelerin toplam nüfusu 228 milyonu buluyor.

Ancak yaptırım gücü olmayan ve tavsiye niteliği taşıyan bu önlemlerin etkisinin sınırlı olduğu görülüyor.

İngiltere'de yapılan uyarılara rağmen hafta sonunda kalabalıkların park ve sahillerde toplanması üzerine hükümet daha sert önlemler alabileceğinin sinyalini verdi.

Toplam nüfusları 117 milyonu bulan en az 10 ülke ve bölgede gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Suudi Arabistan'da da bu akşam itibarıyla sokağa çıkma yasağı getiriliyor.

DW,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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