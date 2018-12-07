 17 Aralık davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | TÜRKİYE | DW | 18.03.2019

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TÜRKİYE

17 Aralık davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

17 Aralık soruşturmasına ilişkin davada, 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Türkei Korruptionsskandal Egemen Bagis Muammer Guler Zafer Caglayan (Reuters)

17 Aralık operasyonunda adı gündeme eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan dönemin emniyet müdürleri, Fethullah Gülen ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada son savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Mahkeme bazı sanıkları da "silahlı terör örgütüne üye olma," "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fethullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının da ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme, eski bakan Erdoğan Bayraktar ve oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ı dinledikleri iddiasıyla altı sanığın da "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi" suçundan dosyalarının ayrılarak, başka bir esas numarası verilerek yargılanmasına hükmetti.

17-25 Aralık soruşturması

AKP hükümeti, 17-25 Aralık 2013 soruşturmasında yolsuzluk suçlamalarına hedef olmuştu. Soruşturmanın temelindeki İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın bakanlara rüşvet verdiği iddia edilmişti. AKP hükümeti soruşturmanın arkasında Gülen yapılanmasının olduğunu iddia etmiş, siyasi iktidara karşı bir darbe girişiminin başlatıldığını savunmuştu.

17-25 Aralık soruşturmasıyla ilgili bir yıl sonra savcılık tarafından 'takipsizlik' kararı verildi, soruşturmayı yürüten savcılar "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmakla" suçlanmıştı.

Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Sarraf hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla anlaşmaya gitmiş ve tanık olmayı kabul etmişti. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçlanan davadaki tek sanık Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise Mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,İHA/SBB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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