16 yılda 1,5 milyar euroluk donanma ihracatı

Almanya Türkiye’ye 2004 yılından bu yana 1,5 milyar euro değerinde savaş gemisi ya da savaş gemisi parçası ihraç etti. Alman hükümeti, Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verdiği yanıtta bu açıklamayı yaptı. Alman Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı yeni rakamlar Federal İstatistik Dairesi'nin kaydettiği verilere dayanıyor.

Türkiye'ye yapılan silah ihracatı, Alman kamuoyunda ve iç siyasetinde tartışma konusu oluyor. Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj krizi de bu tartışmayı alevlendirdi. Berlin halihazırda Alman silah şirketlerinin sadece Suriye savaşında kullanılabilecek silah ve teçhizat satışı yapmasını engelliyor. "Denizcilik alanında" yapılan silah satışlarına ise izin vermeye devam ediyor.

Yunanistan hükümeti geçen haftalarda Almanya'ya Türkiye'ye savaş gemilerinde kullanılabilecek teçhizat ihracatını durdurması talebini yinelemişti. Durdurulması istenen projeler arasında ThyssenKrupp Marine Systems'in önemli katılımıyla devam eden altı denizaltının montajı da bulunuyor.

Türkiye'nin Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) kapsamında yerli donanımla inşa etmek üzere Almanya'dan aldığı altı adet 214 sınıfı denizaltıdan ilki olan TCG Piri Reis'in bu yıl denize indirilmesi öngörülüyor. Alman hükümeti denizaltıların inşasında kullanılacak parçaların ihracatına 2009 yılında onay vermiş ve ihracata 2,49 milyar euroluk Hermes garantisiyle kefil olmuştu.

Almanya'da Sol Parti Türkiye'ye silah ihracatına genel bir yasak getirilmesini savunuyor. Dağdelen Alman hükümetinin Türkiye'yi silahlandırmak ve Avrupa'yı bölmek ile genel bir silah ambargosu uygulayarak Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa ile Avrupa zemininde bir dayanışma sergilemek arasında tercih yapması gerektiğini söyledi.

DW, dpa / EC, BK

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