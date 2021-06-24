16 AB ülkesinden LGBTİ’ye destek mektubu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de perşembe günü toplanan iki günlük Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde, aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, temel hakların tehdit altında olması ve cinsel eğilimleri nedeniyle azınlıkta olanların ayrımcılığa maruz kalmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

Liderlerin, AB'deki mevkidaşları ile Birliğin farklı kurumlarının yöneticilerine yönelik olarak kaleme aldığı mektupta, "LGBTİ topluluğunun maruz kaldığı ayrımcılığa karşı mücadele etmeye ve onların temel haklarını savunmaya devam etmeliyiz" ifadeleri kullanıldı. LGBTİ, "lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve inter" kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden meydana getirilen bir kavram.

Kaleme alınan mektupta ayrıca, "Saygı ve hoşgörü Avrupa projesinin kalbidir" denilerek, "Avrupa'nın gelecek kuşaklarının, eşitlik ve saygının esas alındığı bir çevrede büyümeleri için çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız" söyleminde bulunuldu.

Macaristan'ın tepki çeken yasası

Söz konusu metnin kaleme alınmasına sebep olarak mektubun içinde, 28 Haziran Uluslararası Lezbiyen Gay Biseksüel Trans Birey Onur Günü gösteriliyor. Ancak cinsel kimlikleri sebebiyle azınlıkta olanların durumu AB Zirvesi'nin de gündem maddelerinden biri. Özellikle, Macaristan'da parlamentodan onay alan ve son günlerde Avrupa gündeminin başlıca gündem maddelerinden biri olan, çocuklara ve gençlere yönelik yayınlarda, heteroseksüellik dışındaki cinsel eğilimlerin gösterilmesini yasaklayan tasarı Birlik içinde yoğun tartışmalara neden oluyor. AB'ye üye 17 ülke şu ana dek söz konusu yasayı protesto ettiğini duyurdu.

Avusturya dışında bu 17 ülkenin 16'sı, ortak mektuba imza atan Birlik üyelerinden oluşuyor. Bunlar arasında Almanya'nın yanı sıra, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ile Doğu Avrupa ülkelerinden Estonya ve Letonya yer alıyor. Polonya, Macaristan, Slovakya, Çekya,Slovenya, Bulgaristan ve Romanya ise mektuba imza atmadı.

dpa / ET,JD

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