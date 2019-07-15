 15 Temmuz’la değişen bir hayat | TÜRKİYE | DW | 15.07.2019

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TÜRKİYE

15 Temmuz’la değişen bir hayat

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi, dönemin askeri öğrencilerinin de hayatını etkiledi. Tarihi Kuleli Askeri Lisesi mezunu Enes Çengeloğlu, hayatı değişen gençlerden biri…

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Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin değişen kaderi

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden üç sene geçti. Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kayda geçen gün, sayısız hayatın gidişatını da değiştirdi. Onlardan biri, Kuleli Askeri Lisesi mezunu Enes Çengeloğlu…

Her yıl 400 civarında mezun veren Kuleli Askeri Lisesi, eski adıyla "Mekteb-i Fünun-ı İdadiye”, ismini Sultan Abdülmecit döneminde iki tarafına inşa edilen kulelerden alıyordu. Enes'in bu tarihi okuldan mezun olduğu gün, 14 Temmuz 2016'ydı. Bir gün sonra ise aralarında mezunların da olduğu yaklaşık 300 genç veda kokteyline katılmaları gerektiğini söyleyen komutanlarının talimatıyla lise yolunu tuttu.

Çengeloğlu, "Mezun oldum, beni niye çağırıyorlar diye düşünüyordum ama son bir kez çağrılmışım. ‘Vedalaşayım herkesle' düşüncesiyle gideyim dedim. Alt devreler de geliyormuş, İstanbul'da oturan herkes çağırılmış" dedim.

Akşam saatlerinde komutanlar kamuflajlarını giymelerini, hücum yeleği ve silah almalarını istedi. Sokağa çıkarıldılar, Enes'in bölüğü bir süre sahilde bekledikten sonra okula geri döndü. Onun da içinde olduğu 69 öğrenci sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Darbe girişiminden sonra yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri liseler, harp akademileri ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı; Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. O dönem 171 yıllık bir tarihe sahip olan Kuleli Askeri Lisesi de kapatılan askeri liseler arasındaydı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Enes, hem okulunun kapatıldığı hem de askeriye ile ilişiğinin kesildiği haberini içeride aldı: "Manşette, ‘Ve Kuleli tarih oldu' diye yazıyor. Bütün askeri okullar kapatılmış ve öğrencilerin askeriye ile ilişiği kesilmiş. O zaman resmi olarak atıldığımı öğrendim. Bir günde bütün hayallerimizin yıkıldığı bir gün yaşadık."

Cezaevine girdikten iki ay sonra tahliye olan genç adam, İstanbul'un Çengelköy ilçesi ve civarında sekiz kişinin öldürülmesi ile ilgili açılan davada "iradeleri komutanları tarafından fesada uğratıldığı" gerekçesiyle beraat etti. Asker olma hayali suya düşse de sivil hayata tutunmakta kararlı…

Haber: Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe

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Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin değişen kaderi  

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