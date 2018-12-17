 15 Temmuz′dan bu yana yaklaşık 2 bin kişiye müebbet hapis | TÜRKİYE | DW | 18.12.2018

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TÜRKİYE

15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 2 bin kişiye müebbet hapis

Darbe girişimine yönelik soruşturmalar kapsamında bugüne kadar açılan ve karara bağlanan davalarda 1934 kişi müebbet hapis cezası aldı. Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda 50 binden fazla kişi tutuklandı.

Türkei Nach Putschversuch lebenslange Haft für Soldaten (Reuters/O. Orsal)

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan 239 davada toplam bin 934'ü ömür boyu olmak üzere 3 bin 50'den fazla hapis cezasına hükmedildi.

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İzmir'de Gülen yapılanmasına yönelik 15 Temmuz darbe girişimi davasında 104 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. (21.05.2018)

Gazeteci Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın "darbe çağrışımı" suçlamasıyla yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istinaf mahkemesi tarafından onandı. (02.10.2018)

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanıklardan 956'sı ağırlaştırılmış müebbet, 978'i de müebbet hapis cezasına mahkûm oldu.

Şu ana kadar açılan 289 davadan 239'u karara bağlanırken, 50 davanın ise duruşması devam ediyor. Bu davaların 18'i Ankara'da, dokuzu ise İstanbul'da görülüyor. Karara bağlanan davaların ise 34'ü Ankara'da, 46'sı ise İstanbul'da görüldü.

Çok sayıda er ve bazı rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu diğer sanıkların bin 123'ü 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gülen'in yeğenine ceza

Ankara’nın darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ise tamamlanan bir davada 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Selman Gülen "terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile hüküm giyerken, duruşmadan sonra cezaevine geri götürüldü.

Gülen'in erkek kardeşi Kutbettin Gülen hakkında da Ekim ayında 10 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmişti. Kutbettin Gülen'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması yöneltilmişti.

Darbe girişiminin bilançosu

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Gülen yapılanmasına yönelik 169 bin işlem yapılırken, 50 binden fazla kişi tutuklandı.

Adalet Bakanlığı'nın darbe girişiminin ikinci yıldönümünde açıkladığı verilere göre soruşturmalar kapsamında 169 general, 7 bin 98 albay ve alt rütbeli asker, 8 bin 815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31 bin 784 diğer şüpheli olmak üzere toplam 50 bin 510 şüpheli tutuklandı.

DW,ÇÖ/GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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