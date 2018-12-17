15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 2 bin kişiye müebbet hapis

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan 239 davada toplam bin 934'ü ömür boyu olmak üzere 3 bin 50'den fazla hapis cezasına hükmedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanıklardan 956'sı ağırlaştırılmış müebbet, 978'i de müebbet hapis cezasına mahkûm oldu.

Şu ana kadar açılan 289 davadan 239'u karara bağlanırken, 50 davanın ise duruşması devam ediyor. Bu davaların 18'i Ankara'da, dokuzu ise İstanbul'da görülüyor. Karara bağlanan davaların ise 34'ü Ankara'da, 46'sı ise İstanbul'da görüldü.

Çok sayıda er ve bazı rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu diğer sanıkların bin 123'ü 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gülen'in yeğenine ceza

Ankara’nın darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ise tamamlanan bir davada 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Selman Gülen "terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile hüküm giyerken, duruşmadan sonra cezaevine geri götürüldü.

Gülen'in erkek kardeşi Kutbettin Gülen hakkında da Ekim ayında 10 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmişti. Kutbettin Gülen'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması yöneltilmişti.

Darbe girişiminin bilançosu

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Gülen yapılanmasına yönelik 169 bin işlem yapılırken, 50 binden fazla kişi tutuklandı.

Adalet Bakanlığı'nın darbe girişiminin ikinci yıldönümünde açıkladığı verilere göre soruşturmalar kapsamında 169 general, 7 bin 98 albay ve alt rütbeli asker, 8 bin 815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31 bin 784 diğer şüpheli olmak üzere toplam 50 bin 510 şüpheli tutuklandı.

DW,ÇÖ/GA

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