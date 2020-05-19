 15 ilde seyahat kısıtlaması uzatıldı | TÜRKİYE | DW | 19.05.2020

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TÜRKİYE

15 ilde seyahat kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgeyle 15 ilde şehirlere giriş-çıkış kısıtlamaları 15 günlük süreyle uzatıldı.

Türkei Coronavirus Ausgangssperre (picture-alliance/AA/A. H. Yaman)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün düzenlenen kabine toplantısında alınan kararlar uyarınca İçişleri Bakanlığı bugün 81 il valiliğine bir genelge yolladı. Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri konulu ek genelgede 15 ilde kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım ya da özel araç) yapılacak tüm giriş-çıkışlar 15 günlük süreyle durduruldu. Kısıtlama 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 00.00 ile 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 00.00 arasında geçerli olacak.

Kısıtlamanın geçerli olacağı iller büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak. Bu illerde bulunan vatandaşlar belirtilen süre boyunca illerinde kalacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik daha önceki genelgelerde belirlenen usul, esas ve istisnaların sözü geçen dönem içinde de geçerli olacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde ayrıca kararlara uymayan vatandaşlar hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Valiliklere gönderilen genelgede koronavirüs salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı da belirtildi.

DHA / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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