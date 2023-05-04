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Fotoğraf: Alp Eren Kaya/Depo Photos/ABACA/picture alliance
PolitikaTürkiye

14 Mayıs: Seçim yasakları başladı

32 dakika önce

Seçimlere 10 gün kala bazı kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Buna göre anket sonuçları yayınlanamayacak, milletvekili ve bakanlar resmi araçlarla seçim çalışması yapamayacak.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine 10 gün kala propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları yürürlüğe girdi.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasaklanıyor.

Bu kurallara aykırılığın tespiti halinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirimde bulunulacak.

Seçmen oyunu etkileyecek girişimlere yasak

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak. Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

Bakan ve milletvekillerine yönelik yasaklar

Propaganda serbestliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bakan ve milletvekillerine yönelik kısıtlamalar da uygulanmaya başlanacak. 14 Mayıs seçimlerinde iki bakan dışındaki tüm bakanlar milletvekili adayı oldu.

Bu süre içinde bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiç bir memur katılamayacak. Ayrıca bakan ve milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

Propaganda serbestliği 

Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği, oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs) saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Süreç nasıl ilerleyecek?

27 Nisan'da gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ile başlayan seçim süreci şöyle devam edecek:

7 Mayıs'ta radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Bu tarihte seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanmış olacak. 9 Mayıs'ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.13 Mayıs'ta seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla bitecek. Oy verme günü olan 14 Mayıs'ta saat 24.00'te seçim yasakları kalkacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ise aynı gün saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

DW/TY,HT

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