 120 kişi hakkında Gezi iddianamesi | TÜRKİYE | DW | 06.12.2018

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TÜRKİYE

120 kişi hakkında Gezi iddianamesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 2013'te başlatılan soruşturma kapsamında 120 kişi hakkında iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdiği bildirildi.

Türkei Gezi Proteste in İstanbul (DW/B. Güngör)

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak yürütülen soruşturma, üzerinden yaklaşık beş buçuk sene geçmesinden sonra tekrar gündemde.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 2013'te başlatılan soruşturma kapsamında 120 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarıyla iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2013'te başkentteki Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen ancak bugüne kadar tamamlanamayan soruşturma dosyalarındaki eksiklerin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Soruşturmalara bakmakla görevli Cumhuriyet Savcısı'nın şu ana kadar 120 şüpheli hakkında 5 ayrı dava açtığı bildiriliyor. Habere göre yaklaşık 600 kişi hakkındaki soruşturma sürüyor.

Memet Ali Alabora

Memet Ali Alabora

Soruşturma kapsamında kamuoyunun Gezi eylemleri sırasında yakından tanıdığı isimler savcılık tarafından teker teker ifade vermeye çağrılıyor. Bir süredir yurtdışında yaşayan oyuncu Memet Ali Alabora ve Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

DW/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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