 101 ″aksaçlının″ çağrısına ″404 Yurttaş″ desteği | TÜRKİYE | DW | 12.08.2020

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TÜRKİYE

101 "aksaçlının" çağrısına "404 Yurttaş" desteği

Ahmet Türk'ten Müjde Ar'a kadar farklı kesim ve siyasi görüşten olan 101 kişinin, gençlere birlik olma yönündeki çağrısına ''404 Yurttaş'' adlı grup destek verdiğini açıkladı.

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Türkiye'de kamuoyunun yakından tanıdığı farklı kesim ve siyasi görüşten olan 101 kişinin, gençlere birlik olma yönündeki çağrısına ''404 Yurttaş'' adlı grup destek verdiğini açıkladı. Ümit Kıvanç'tan Cahit Berkay'a, Bülent Şık'tan Menderes Samancılar'a tanınmış isimlerden oluşan imzacılar basına yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bizler 101 Aksaçlı’nın değerlendirme ve çağrılarına katılıyor ve diyoruz ki: Yalnızlaşan, itibarsızlaşan, demokrasi ve hukuk devleti anlayışından uzaklaşan, özgürlüklerin kısıtlandığı, hak arayışlarının bastırıldığı, her gün onlarca kadın cinayetinin işlendiği, kadın haklarının sıfırlanmak istendiği, medyası tek sesli hale getirilmiş bir ülkede; cepheleşmenin, kin ve nefretin körüklendiği bir ortamda; yakınlarımızın, dostlarımızın ve her türlü hak arayışının ve muhalif sesin suçlu muamelesi gördüğünü, polis şiddetine ve adaletsiz mahkumiyetlere maruz kaldığını izliyoruz.''

Halkı ve kendilerini de tehdit altında gördüklerini ifade eden imzacılar bu durumun değişebilmesi için taleplerde bulundu. Yurttaşların sesine iktidarın kulak vermesini ve muhalefetin en geniş demokrasi platformunu oluşturmak için harekete geçmesi çağrısında bulunan ''404 Yurttaş'' imzacıları bunun ''dünya ve halkları ve yurttaşları ile barışık bir ülkenin yaratılması için acil ve gerekli bir adım'' olduğunu da belirtti.

İmzacılar arasında Prof. Dr. Ali Nesin'den sanatçılar Cahit Berkay, Mazlum Çimen, Onur Akın, Suavi'ye; gazeteciler Fehim Işık, Can Dündar'dan eski dışişleri bakanı Hikmet Çetin, 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bulunuyor.

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DW Haber - 21.07.2020

101 "aksaçlı" gençlere "Birlik olun" çağrısı yapmıştı

Yaklaşık iki hafta önce Türkiye'de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşan ve farklı kesim ya da siyasi görüşten olan 101 kişi, gençlere yaptıkları ortak çağrıda "Size dayatılan bölünmeleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin" dedi. Türkiye'nin şu ana kadarki en "karanlık" dönemini yaşadığını belirten "aksaçlılar", "Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin" çağrısında bulundu.

101 "aksaçlı", muhalefete de çağrıda bulunarak "Çözüm; bütün muhalefet güçlerinin, kendi çizgilerini, kendi varlıklarını koruyarak temel ilkelerde buluşacakları demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaktır" ifadesini kullandı.

DW / NS, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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101 "aksaçlı" gençlere seslendi: Birlik olun

Türkiye'de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşan ve farklı kesim ya da siyasi görüşten olan 101 kişi, gençlere yaptıkları ortak çağrıda "Size dayatılan bölünmeleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin" dedi.  

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