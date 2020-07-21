101 "aksaçlı" gençlere seslendi: Birlik olun

Kendilerini "farklı kesimlerden, farklı geçmişlerden, farklı siyasetlerden gelen; uzun yılları arkasında bırakmış aksaçlılar" olarak niteleyen 101 kişi, yayımladıkları ortak açıklamada gençlere seslendi.

Türkiye'nin şu ana kadarki en "karanlık" dönemini yaşadığını belirten "aksaçlılar", "Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin" çağrısında bulundu. Açıklamada, "Özgürlüklerimize, aşımıza ekmeğimize, yaşam tarzlarımıza sahip çıkma, haklarımızı talep etme zamanıdır. Yarının aydınlığı sizlerin ellerinde. Ve biz aksaçlılar o aydınlığı yaşarken görmek istiyoruz" denildi.

101 "aksaçlı", muhalefete de çağrıda bulunarak "Çözüm; bütün muhalefet güçlerinin, kendi çizgilerini, kendi varlıklarını koruyarak temel ilkelerde buluşacakları demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaktır" ifadesini kullandı.

"Anayasa fiilen askıya alınmış durumda, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı Saray'ın emri altında, kolluk güçleri keza. Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek tek işlemez hale getiriliyor" diyen "aksaçlılar", Türkiye'de "insan hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığını" ifade etti.

Ortak açıklamada ayrıca "Aramıza nifak sokuluyor ki, dindarı laiki, sünnisi alevisi, sağcısı solcusu, Türkü Kürdü, genci yaşlısı bu gidişata 'dur' demesin" denilerek halkın kasten cephelere bölünmek istendiği savunuldu.

Cem Toker: Genç nesil siyasete yön vermeli

İmzacılardan siyasetçi Ahmet Türk, DW Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu ülkede ayrımcı politikalara karşı çıkarak bu ülkeyi demokratik bir geleceğe taşımayı esas alan bir mantığa sahibiz. Bugünkü çabalarımız, çalışmalarımız da ortak değerler etrafında toplumu bütünleştirmektir. Sevgiyi, kardeşliği ortak değerler etrafında yeniden yapılanmayı esas alan bir geleceği hazırlamaktır, bu geleceğe katkı sunmaktır" dedi.

Video izle 04:02 Aksaçlılar gençlere seslendi

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker ise "Türkiye'nin son 18 senedir demokratik, hür dünya değerlerinden her geçen gün daha da uzaklaşarak sertleşen bir otoriter ve totaliter rejime dönüşmesine, demokratik yollardan bir dur denmediği takdirde, ülkenin sadece siyaseten değil, ekonomik refah açısından da bir felakete sürüklendiği kesindir. Genç neslin de bizim bu uyarılarımızı dikkate alarak siyasete yön vermeye başlamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bildiriyi imzalayanlardan iktisatçı Nesrin Nas da "Benim gençlik yıllarımda, biz gençlerin o dönemde geleceğe ilişkin umutları vardı, heyecanımız vardı. Daha iyi bir Türkiye kurabileceğimize; elele verebildiğimiz, yan yana durabildiğimiz ve ortaklaşabildiğimiz ölçüde bunu baiaracağımıza inanıyorduk. Şimdi çok sayıda gencin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili herhangi bir hayali olmadığını söyleyen ve buldukları ilk fırsatta bu topraklardan uzaklaşmak istediklerini vurgulayan, dile getiren onlarca, yüzlerce video mesajını görüyorum" ifadesini kullandı. Nas, gençlere yönelik çağrısında "Sizi bölmelerine, sizi ayırmalarına, ötekileştirmelerine izin vermeyin. Bu sahte cephelere, bu sahte bölünmelere karşı direnin, haklarınızı talep edin" dedi.

Müzisyen Şanar Yurdatapan ise "Aksaçlılar kuşağı Türkiye'de iktidarın bazen seçimle, bazen darbeyle, bazen korkutarak el değiştirmesine defalarca tanık oldu. Bu deneyimlerimizi bizden sonraki kuşaklara aktarmak istiyoruz. Gençlikten özür diliyoruz aslında. Çünkü elimizden geleni yaptığımızı sanıyoruz ama onlara daha güzel bir Türkiye bırakamadık. Onlar kaldığımız yerden devam edeceklerdir" ifadesini kullandı.

101 "aksaçlı" şu isimlerden oluşuyor:

Abdullah Nefes, Abdülbaki Erdoğmuş, Ahmet Aykaç, Ahmet İnsel, Ahmet Telli, Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Ali Sirmen, Altan Öymen, Arif Keskiner, Atilla Dorsay, Aydın Cıngı, Aydın Engin, Ayşe Erzan, Ayşenur Arslan, Baskın Oran, Binnaz Toprak, Bülent Ortaçgil, Canan Arın, Celal Doğan, Cem Toker, Cengiz Aktar, Cengiz Çandar, Cihangir İslam, Coşkun Özdemir, Doğan Bermek, Ercan Karakaş, Erdoğan Aydın, Ersin Kalaycıoğlu, Ersin Salman, Ertuğrul Günay, Ertuğrul Yalçınbayır, Eşber Yağmurdereli, Fatma Gök, Fatmagül Berktay, Fehmi Koru, Fikri Sağlar, Filiz Ali, Genco Erkal, Gençay Gürsoy, Gökhan Akçura, Gürel Tüzün, Hacer Ansal, Halil Ergün, Hasan Cemal, Hayri İnönü, Herkül Milas, İbrahim Betil, İbrahim Sinemillioğlu, İlhan Tekeli, Kazım Güleçyüz, Korkut Boratav, Marta Kalyoncu, Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Melek Ulagay, Meral Tamer, Meryem Koray, Moris Gabbay, Murat Belge, Murat Karayalçın, Müjde Ar, Nadire Mater, Nazar Büyüm, Necmiye Alpay, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Nurettin Sözen, Orhan Pamuk, Orhan Silier, Osman Ulagay, Oya Baydar, Öget Öktem Tanör, Ömer Madra, Peral Bayaz, Rakel Dink, Reşit Canbeyli, Rıza Türmen, Selçuk Erez, Serra Yılmaz, Süleyman Coşkun, Süleyman Çelebi, Şahin Tekgündüz, Şanar Yurdatapan, Şebnem Korur Fincancı, Şevket Pamuk, Şükran Soner, Şükrü Aslan, Tarhan Erdem, Tarık Ziya Ekinci, Tuğrul Eryılmaz, Turhan Günay, Tülin Dursun, Ümit Aktaş, Üstün Ergüder, Vecdi Sayar, Veysi Dündar, Yaşar Okuyan, Yücel Erten, Zeynep Oral, Ziya Halis, Zülfü Livaneli.

DW/CÖ,HS

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