10 soruda kurye Yunus Emre Göçer'in ölümü

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı aracın arkadan çarparak moto kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmasına ilişkin kazada birçok soru işareti yanıtını bekliyor. Kazanın ardından 38 yaşındaki Göçer'i suçlayan tutanak hazırlayan polislerin, aynı gün görüntü inceleme tutanağında Mahmud'un kusurlu olduğunu yazmalarına karşın şüpheliyi neden bıraktıkları tartışma konusu oldu. Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen, olaydaki en büyük soru işaretinin bu olduğunu düşünüyor.

DW Türkçe, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aracının çarparak kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin mercek tuttu.

Kaza nerede, ne zaman, nasıl oldu?

Kurye Yunus Emre Göçer, 30 Kasım 2023 tarihinde saat 13:00 sıralarında motosikletiyle İstanbul'un Fatih ilçesinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametine doğru gidiyordu. Motosiklet, Yenikapı Cavadar Otoparkı önüne geldiği esnada yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Muhammed Hasan Şeyh Mahmud sevk ve idaresindeki 06 CD 4581 plakalı araç, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savurulan motosiklette bulunan Göçer yere düşerek ağır yaralandı. Saat 13:40 sıralarında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kayıtlara göre "bilinci kapalı" olarak getirilen Göçer, yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorlar, "hayatı tehlikesinin mevcut olduğu" yönünde rapor hazırladı. Sol el ve sol dizinde yaralanma tespit edilen Göçer'in sağ kulağından kan geldiği rapor edildi. Kazanın 12:52'de yaşamasına karşın adli raporda Göçer'in hastaneye geliş saati olarak 13:40 yazıldığı görüldü. Bu durum Göçer'in hastaneye 48 dakika sonra getirildiği anlamına geliyor.

Yunus Emre Göçer Fotoğraf: DHA

Kazanın ardından polisler nasıl gerçeğe aykırı tutanak hazırladı?

Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri, "ölümlü yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağı" hazırladı. Tutanakta, sürücü Yunus Emre Göçer'in motosikletiyle Sahil Kennedy Caddesi'nden Aksaray istikametine doğru sağ şeritte seyir halinde ilerlerken "direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırıma çarptığı, kaldırımdan sekerek Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı aracın önüne düştüğü, aracın durmayarak sol ön kısımları ile çarpması sonucu maddi hasarlı ve yaramalı trafik kazası meydana geldiği" belirtildi. Tutanakta, bu kazanın oluşumunda sürücü Yunus Emre Göçer'in 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1A (sürücünün geçme dönme dışında şerit değiştirmesi) maddesini ihlal ettiği savunuldu. Tutanakta, bu tespitin Mohmud'un beyanından ve kaza yeri inceleme sonucundan çıkarıldığı kaydedildi.

Şüpheli neden serbest bırakıldı?

Taksirle yaralama suçundan gözaltına alınan şüpheli Mahmud, Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polisler, durumu nöbetçi savcıya iletti. Nöbetçi savcı Ahmet Ünal, telefonla polislere saat 17:00'de "Göçer'in hastanedeki durumunun takip edilmesi, Mahmud'un konu hakkında şüpheli iadesinin alınması ve başkaca bir işlemi yok ise Polis Merkezi Amirliği'nden salıverilmesi" talimatını verdi. Ayrıca kazaya ilişkin kamera ve görgü şahidi araştırılması yapılması da istendi. Bunun üzerine polis merkezinde ifadesi alınan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, savcının talimatıyla 30 Kasım saat 18:00 sıralarında serbest bırakıldı. Ancak polisler, şüpheli serbest bırakılmadan önce kritik bir delil elde etti. Kazaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan görüntüleri inceleyen polislerin, saat 17:20'de hazırladığı tutanakta motosikletin 12:52 sıralarında yavaşlamaya başladığı, hızını azalttığı ve durmaya çalıştığı, devamında ise şüphelinin aracı ile motosiklete çarptığı belirtildi. Bu tutanak, polislerin ilk tuttuğu kaza tutanağını da yalanlamış oldu. Ancak polisin yeni görüntülerin bilgisinden soruşturma savcısını haberdar etmediği ve buna göre yeni talimat almadığı bildirildi.

Şüpheli ifadesinde ne dedi?

Şüpheli Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ifadesi kaza günü olan 30 Kasım 2023 tarihinde saat 17:39'da Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliğinde yeminli tercüman aracılığıyla avukatı huzurunda alındı. İfadesinde Göçer'i suçlayan Mahmud, "Yunus Emre Göçer isimli şahıs bir anda hiç sinyal vermeden frene bastı ve sağa dönüş yaptı. Bu sırada kaskı da bulunmuyordu. Motosiklet sürücüsü durunca ve yolun kenarında kaldırıma doğru dönüş yaptığı sırada aracımın frenine bastım ancak duramadım ve motosiklete istemeyerek çarpmak durumunda kaldım. Devamında ise motosiklet sürücüsü savruldu ve düştü. Benim kullanmış olduğumun aracımın hızı 50-55 civarındaydı. Olay motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana gelmiştir" iddiasında bulundu.

Hasan Şeyh Mahmud Fotoğraf: Feisal Omar/REUTERS

Bilirkişiler şüphelinin ifadesini nasıl çürüttü?

Soruşturmayı yürüten savcılığın talebi üzerine Adli Trafik Bilirkişi Bünyamin Kaya, 7 Aralık'ta resmi bilirkişi raporu hazırladı. Raporda, polis tutanağının aksine Göçer'in kusurunun bulunmadığı, şüpheli Mahmud'un asli kusurlu olduğu vurgulandı. Raporda, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, bu esnada arkasında seyir halinde bulunan 06 CD 4581 plaka sayılı aracın görünürde yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı anlatıldı. Motosikletin en sağ şeritte durma derecesinde yavaşlayarak direksiyonu sağ tarafta bulunan banket boşluğuna doğru yönelttiği anlatılan raporda, bu esnada arkasında seyir halinde bulunan aracın yavaşlamayarak motosiklete arka sağ kısmından çarptığı kaydedildi. Raporda, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın hemen çarpma akabinde duramadığı vurgulandı. Raporda şüphelinin Karayolları Trafik Kanunu'ndaki üç kuralı ihlal ettiği anlatıldı. "Cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek", "arkadan çarpma" ve "araçlar arasındaki mesafe kuralına uymamak" olarak anlatıldı.

Şüpheli nasıl kaçtı? Yakalama kararı ne zaman çıktı?

Polis Merkezi Amirliği, 1 Aralık'ta "tahkikat evrakını" üst yazıyla savcılığa gönderdi. "Failin Durumu" başlığında "Fail yakalandı" denilen fezlekede, kazanın detayları anlatılmak yerine Göçer'in motosikletinde 60 bin TL bulunmasına yer verildi. Ayrıca yine savcıdan alınan "şüphelinin ifadesini alın, bırakın" talimatı aktarıldı. Polisin ve savcılığın elinde olayın görüntülerinin bulunmasına karşın şüpheli Mahmud hakkında yeni bir işlem yapılmadı, herhangi bir adli kontrol kararı da konulmadı. Mahmud, 2 Aralık'ta havayoluyla Türkiye'den ayrıldı. Yunus Emre Göçer ise tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık günü hayatını kaybetti. Soruşturma bu aşamadan itibaren taksirle yaralamadan, "taksirle ölüme neden olmaya" suçuna döndü. Şüphelinin yurt dışına çıktığı tarihten bir gün önce soruşturma evrakını alan savcılığın açık delillere karşın yurt dışı çıkış yasağı koydurmaması soru işaretlerine neden oldu. Şüpheli hakkındaki yakalama kararı ancak 8 Aralık'ta çıkarıldı. Savcılığın buna ilişkin talep yazısında şüphelinin yurt dışı çıkış kaydı olduğu belirtildi.

Türkiye ile Somali arasında adli yardımlaşma anlaşması var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti. Ancak Türkiye ile Somali arasındaherhangi bir adli yardımlaşma anlaşması bulunmuyor. Ancak Somali, INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) üyesi ülkelerden. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.

Olaydaki soru işaretleri neler?

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen polisler, kamera görüntülerini izlemeden neden kurye Göçer'i suçlayan tutanak hazırladı? Soruşturma savcısı, aynı gün ortaya çıkan kamera görüntülerinde Somali Cumhurbaşkanının oğlunun hızını kesmeden Göçer'e arkadan çarpmasına ve kuryenin de hayati tehlikesinin bulunmasına karşılık şüpheli hakkında neden yurt dışı çıkış yasağı kararı aldırmadı? Resmi bilirkişi raporu neden kazadan yedi gün sonra hazırlandı? 2 Aralık'ta yurt dışına çıkan Mahmud'a bu süreçte yardım eden kişi veya kişiler var mıydı? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yapması olayından Dışişleri Bakanlığı haberdar mıydı? Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), polislere şüphelinin serbest bırakılması talimatını veren savcı hakkında soruşturma başlattı mı?

Göçer'in moto kurye arkadaşları protesto gösterisi düzenledi Fotoğraf: DHA

Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen hangi soruya işaret etti?

DW Türkçe'ye konuşan Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen, "Aslına bakarsanız, en önemli soru işaretlerinden bir tanesi şu: Şüpheli, saat 13:00 sıralarında gözaltına alınıyor. Saat 17:20 sıralarında karakolda olayın bu görüntüsüne ilişkin inceleme tutanağı düzenleniyor. Bu tutanağı düzenleyen memurlar, zaten kusurun görüntülerde şüpheliye ait olduğunu net bir şekilde görüyorlar. Ve şüpheliye saat 18:00'da, yani görüntüyü inceledikten sonra salıveriyorlar. Temelde çözülmesi gereken en büyük şüphenin bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun avukatı tartışmalarla ilgili ne diyor?

DW Türkçe'nin aradığı Avukat Muhammed Mustafa Gökyar, "Müvekkiliniz neden kaçtı? Türkiye'ye yeniden dönecek mi? Yurt dışına gitmesinde birileri yardımcı oldu mu?" sorularına yanıt vermedi ve "konuşmama kararı" aldıklarını kaydetti.

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