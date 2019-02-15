10 kg ağırlığındaki Yemenli kız tedavi altına alındı

İç savaş nedeniyle gıda ve ilaç sıkıntısının yaşandığı Yemen'de çatışmaların faturasını çocuklar ödüyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce çocuktan biri olan 12 yaşındaki Fatima Koba, 10 kiloya düştüğü için Yemen'in kuzey batısında yer alan Asam'daki bir klinikte tedavi altına alındı.

Klinikte görevli doktor Makiak el-Aslami, Fatima'nın durumunu "Vücudundaki tüm yağ reservleri tükenmiş, sadece kemikleri kalmış. Yetersiz beslenmenin en uç noktadaki örneği" sözleri ile anlatıyor.

Aşırı kilo kaybı yaşayan Fatima, bir akrabasının maddi desteği sayesinde tedavi görüyor. Doktorlar, küçük kızın kendisini toparlaması için bir aylık tedaviye ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Klinikte çalışan görevliler, 2018'in sonundan bu yana kliniğinde 14 kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktarıyor. Doktor el-Aslami, yetersiz beslenme nedeniyle kendisine yapılan başvuruların artmasını bekliyor. Sadece bir ay içerisinde 40'tan fazla hamile kadına yetersiz beslenme tedavisi uyguladığını söylüyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'de savaş sonucu ortaya çıkan ekonomik çöküş 10 milyondan fazla kişiyi kıtlığın eşiğine getirdi.

Fatima yetersiz beslenme sonucu 10 kiloya düştü

On kardeşiyle bir ağacın altında...

Fatima ve 10 kardeşi, Yemen'deki savaşın şiddetlenmesi üzerine Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki evlerini terk etmek zorunda kalmış ve kardeşleri ile bir ağacın altında yaşıyor. Yemenli çocukların 60'lı yaşlarındaki babası da işsiz ve onlara bakacak gücü yok.

Fatima'nın ablası hayatlarını şu sözlerle özetliyor:

"Yiyecek alacak paramız yok. Bir tek komşularımızın ve akrabalarımızın verdikleri var. Burada açlıktan ölsek kimse bilmez. Geleceğimiz yok."

Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan ve İran arasında velaket savaşına dönüşen iç savaşta şu ana kadar 2 bin 500'ü çocuk olmak üzere 57 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Nüfusun yarısına tekabül eden 14 milyon kişi, açlıkla savaşıyor. Yemenlilerin üçte biri de acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Her 10 dakikada bir Yemenli çocuk, aşı ile tedavi edilebilir bir hastalık sonucu ölüyor.

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© Deutsche Welle Türkçe