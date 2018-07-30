 10 Ekim katliamı davasında dokuz kişiye ağırlaştırılmış müebbet | TÜRKİYE | DW | 03.08.2018

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TÜRKİYE

10 Ekim katliamı davasında dokuz kişiye ağırlaştırılmış müebbet

En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

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İki yıla yakın zamandır süren 10 Ekim katliamı davasında mahkeme kararını açıkladı. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Sincan'daki Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında dokuz sanık "Anayasal düzeni ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Müebbet hapis cezası alan sanıklar, ayrıca 300'den fazla kişiyi "öldürmeye teşebbüsten" 10 bin 557'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen Barış Mitingi'ne yönelik saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 343 kişi de yaralanmıştı.  IŞİD'in sorumlu tutulduğu saldırıya ilişkin davada, 19'u cezaevinde, 17'si firari olmak üzere toplam 36 sanık yargılanıyordu.

DW,ÖA/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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