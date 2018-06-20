 10 binden fazla çocuk şiddet kurbanı | DÜNYA | DW | 28.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

10 binden fazla çocuk şiddet kurbanı

BM, 2017 yılınhdaki silahlı çatışmalarda en az 10 bin çocuğun öldürüldüğünü ya da sakat kaldığını açıkladı. New York'ta açıklanan rapora göre bir çok ülkede militan gruplarca kaçırılan çocuklar asker olarak kullanılıyor.

default

BM raporuna göre Suriye'de 2 bin 896 çocuk suç kurbanı

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre 2017 yılında bütün dünyadaki çatışmalarda en az 10 bin çocuk hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. BM kayıtlarına geçen, çocuklara işlenen 21 bin dolayındaki suç arasında, cinsel şiddet, okul ve hastane saldırıları ile çocukların asker olarak kullanılması da bulunuyor.

Bu suçların 6 bin kadarı, Myanmar, Suriye ve Yemen'in de aralarında bulunduğu ülkelerin hükümet kuvvetleri, 15 bini ise diğer silahlı gruplar tarafından işlenmiş. BM'nin New York'taki merkezinde açıklanan Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar raporunda Suriye'deki 2 bin 896 çocuğun suç kurbanı olduğu, Myanmar, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Kongo'da da çocuklara işlenen suçların arttığı belirtiliyor. Silahlı gruplar tarafından kaçırılan ya da cinsel saldırıya uğrayan çocuk askerlerin sayısında da artış kaydedildi.

2016 yılındaki silahlı anlaşmazlıklar sırasında 8 bin çocuk öldürülmüş ya da sakat bırakılmıştı. Bu sayı 2017 yılında 2 bin artmıştı. BM özel temsilcisi Virginia Gamba Suriye'nin birçok yerinde sivillerin kuşatılarak açlıktan ölüme mahkûm edildiğini söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklanan rakamları derin üzüntüyle karşıladığı belirtildi.

Video izle 02:33
Şimdi canlı
02:33 dk

"Eğer çocuklar gömülüyorsa bir şeyler yanlış demektir"

DW,AP,dpa,epd/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye'deki savaşın yaralı çocukları

Suriye savaşında on binlerce kişi hava saldırıları nedeniyle uzuvlarını yitirdi. Gaziantep'te yaşayan Macide de onlardan biri. Macide, Gaziantep'te ailesiyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. (11.05.2018)  

UNICEF: Suriye'de çocuk ölümleri iki kat arttı

UNICEF açıkladı: Suriye'de çocuklar, iç savaşın başlamasından yedi yıl sonra hiç olmadığı kadar fazla şiddetle karşı karşıya. (13.03.2018)  

Dünya çocuklar için kötüye gidiyor

Dünyada milyonlarca çocuk 20 yıl öncesine kıyasla çok daha zor ve tehlikeli şartlarda yaşıyor. UNICEF'e göre, okula giden çocukların sayısı azalırken, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı artışta. (20.11.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

"Eğer çocuklar gömülüyorsa bir şeyler yanlış demektir"  

Benzer içerik

Syrische Flüchtlinge aus Kobane in einem Flüchtlingslager in der Türkei

Dünya üzerinde sığınmacı çocuk sayısında rekor 20.06.2018

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya genelinde çatışmalardan kaçan 30 milyon çocuk ve genç sığınmacı var.

Symbolbild Waffe Pistole Revolver

Suruç için 'adil soruşturma' endişesi 19.06.2018

Suruç’ta AKP'nin seçim çalışmaları sırasında 4 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili otopsi raporları bekleniyor. Muhalefet adil soruşturma endişesi taşırken, iktidar HDP'yi suçluyor.

Burkina Faso Kind in einem Flüchtlingslager

Dünyada çocukların yarısından fazlası tehdit altında 31.05.2018

Dünyada yoksulluk, çatışma veya cinsel ayrımcılık tehdidi altında yaşayan çocukların sayısı 1 milyar 200 milyon. Save the Children örgütünün raporuna göre 153 milyon çocuk ise her gününü bu üç tehdit altında geçiriyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hasan Ruhani

İran'da meclisten Cumhurbaşkanına ekonomi ültimatomu

İran'da 187 milletvekili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye açık mektup yazarak ekonomideki kötü gidişattan sorumlu yöneticileri değiştirmesini talep etti. Milletvekilleri aksi takdirde meclisin devreye gireceği uyarısında bulundu. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 