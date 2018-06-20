10 binden fazla çocuk şiddet kurbanı

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre 2017 yılında bütün dünyadaki çatışmalarda en az 10 bin çocuk hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. BM kayıtlarına geçen, çocuklara işlenen 21 bin dolayındaki suç arasında, cinsel şiddet, okul ve hastane saldırıları ile çocukların asker olarak kullanılması da bulunuyor.

Bu suçların 6 bin kadarı, Myanmar, Suriye ve Yemen'in de aralarında bulunduğu ülkelerin hükümet kuvvetleri, 15 bini ise diğer silahlı gruplar tarafından işlenmiş. BM'nin New York'taki merkezinde açıklanan Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar raporunda Suriye'deki 2 bin 896 çocuğun suç kurbanı olduğu, Myanmar, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Kongo'da da çocuklara işlenen suçların arttığı belirtiliyor. Silahlı gruplar tarafından kaçırılan ya da cinsel saldırıya uğrayan çocuk askerlerin sayısında da artış kaydedildi.

2016 yılındaki silahlı anlaşmazlıklar sırasında 8 bin çocuk öldürülmüş ya da sakat bırakılmıştı. Bu sayı 2017 yılında 2 bin artmıştı. BM özel temsilcisi Virginia Gamba Suriye'nin birçok yerinde sivillerin kuşatılarak açlıktan ölüme mahkûm edildiğini söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklanan rakamları derin üzüntüyle karşıladığı belirtildi.

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DW,AP,dpa,epd/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe