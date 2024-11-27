1 Ocak'tan itibaren yüzde 43,93'lük zamlar geliyor

"Yeniden değerleme oranı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 43,93 olarak belirlenen yeni oranla beraber ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları ve daha birçok kaleme zam gelecek.

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Buna göre, "yeniden değerleme oranı" 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

MTV ve trafik cezaları artıyor

Türk medyasında yer alan hesaplamalara göre, belirlenen zam oranına göre her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV), motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük 3 bin 359 TL'den 4 bin 835 TL'ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 - 1600 arası yeni otomobillerde ise en düşük MTV de 5 bin 851 TL'den 8 bin 421 TL'ye çıkacak. Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1821 TL'den 2 bin 621 TL'ye yükselecek.

2025 yılında bazı trafik cezaları da artacak. Buna göre seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak 1506 TL'den 2 bin 168 TL'ye çıkacak. Ruhsatsız araç kullanma 6 bin 439 TL'den 9 bin 267 TL'ye, emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal 690 TL'den 993 TL'ye, engelli otoparkını işgal 1.380 TL'den 1.986 TL'ye, kış lastiği taktırmamak 4 bin 69TL'den 5 bin 856 TL'ye, alkollü araç kullanmak (ilk defa) 6 bin 439 TL'den 9 bin 267 TL'ye çıkacak.

Yurt dışı çıkış harcı, pasaport ve ehliyetlere de zam

Yurt dışı çıkış harcı da yeni yıldan itibaren 500 TL'den 719,65 TL'ye yükselecek. Yurt dışında satın alınmış ve yolcu beraberinde getirilen telefonlar için alınan harç 31 bin 692 TL'den 45 bin 614 TL'ye çıkartılacak.

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3 bin 945 TL'den 5 bin 678 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1308 TL'den 1883 TL'ye yükselecek.

2025 yılı için pasaport harçları da artacak. 6 aylık pasaportlarda harç 1639 TL'den 2 bin 359 TL'ye, 1 yıllık pasaportlarda 2 bin 396 TL'den 3 bin 448 TL'ye, 2 yıllık pasaportlarda 3 bin 912 TL'den 5 bin 631 TL'ye, 3 yıllık pasaportlarda 5 bin 558 TL'den 8 bin TL'ye, süresi 3 yıldan fazla olan pasaportlarda harç 7 bin 833 TL'den 11 bin 274 TL'ye yükselecek.

DW / EC, BK

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