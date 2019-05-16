1 milyon 376 bin kişi daha işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde 15 yaş üstü gruptaki işsiz sayısının Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında arttığını bildirdi. Şubat'ta işsiz sayısı 1 milyon 376 bin kişilik artışla 4 milyon 730 bin kişi olarak kaydedildi.

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 7,1'lik artışla yüzde 26,1'i buldu. 15-64 yaş grubunda ise yüzde 4,1'lik artış ile işsizlik oranı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

İstihdamda düşüş

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 1,8 puanlık düşüşle yüzde 44,8 oldu.

Şubat döneminde en fazla istihdam yüzde 57,7 ile hizmet sektöründe gerçekleşirken istihdam edilenlerin yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 17,1'i tarım ve yüzde 5,4'ü inşaat sektöründe yer aldı. İstihdamda inşaat sektörünün payı yüzde 1,6 oranında azalırken hizmet sektörünün payının 2,4 puan artması dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre Şubat döneminde işgücüne katılma oranı yüzde 52,5, kayıt dışı çalışanların oranı ise yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.

DW/BK,HT

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