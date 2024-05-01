1 Mayıs: Polis Saraçhane'de toplanan grupları engelledi

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen aralarında DİSK ve CHP'nin de bulunduğu çok sayıda sendika, parti ve sivil toplum örgütü üyelerinin oluşturduğu kortejin yürüyüşüne izin verilmedi. Kortej, Bozdoğan Kemeri girişinde polisle karşı karşıya geldi. Gruptaki bazı kişiler barikatı zorlarken, polis göstericilere biber gazıyla müdahale ederek, "Eyleminiz kanunsuzdur" anonsu yaptı. Polise direnen gruplar daha sonra dağılmaya başladı.

DHA: Polise kaldırım taşı atıldı

Demirören Haber Ajansı (DHA), güvenlik önlemlerine destek için gelen, alt geçitten Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldığını duyurdu. DHA olayda çok sayıda polisin yaralandığını belirtti.

Çerkezoğlu: Bu iradeyi görecekler

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler, bu iradeyi tanıyacaklar. Buradan bir kez daha haykırıyoruz" dedi. Çerkezoğlu, Saraçhane'deki etkinliklerden sonra 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin programı sonlandırdığını açıkladı.

Özel'den Anayasa açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Saraçhane'de yaptığı açıklamada, Taksim'e gidilmesine izin verilmemesini eleştirdi. Özel, "Bugün Taksim’e varmak isteyenlerin anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Götürmeyenler de Anayasa’ya aykırı iş yapıyorlar. Biz sendikaların kararıyla ilgili bir şey diyemeyiz ama bir gerçeklik var ki oraya emekçileri sokmamak Anayasa’yı çiğnemektir. Türkiye’de anayasa tartışması, anayasa çalışması başlamasını istiyorlar. Mevcut Anayasa’ya daha üç ay önce uygun olarak alınmış bir kararı uygulamamak, mevcut Anayasa’ya uymamak yeni bir anayasayla ilgili taleplerin de ne kadar suni talepler olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Taksim, Saraçhane ve Beşiktaş'taki toplanma noktalarında sabahın erken saatlerinden itibaren olağanüstü önlemler alındı. Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

İstanbul Saraçhane'de polis 1 Mayıs yürüyüşünün engellenmesi için etten duvar ördü Fotoğraf: Emrah Gurel/AP Photo/picture alliance

Anayasa Mahkemesi, Taksim Meydanı'nın emekçiler için "sembolik" anlamı olduğunu belirterek, burada yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasının hak ihlali olduğuna hükmetmişti.

Taksim, Okmeydanı ve Beşiktaş'ta polis müdahalesi

Saraçhane'deki toplanma öncesinde İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarından Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarından Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti Fotoğraf: DHA

İstanbul Okmeydanı'nda da pankart açıp yürümek isteyen gruplara polisin müdahale ettiği ve gözaltılar olduğu bildirildi. Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir başka gruba da Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı'ndaki gruba polis müdahale etti Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan polislere teşekkür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda İstanbul’da görev yapan polislere teşekkür etti. Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Yerlikaya İstanbul'da toplam 210 kişinin gözaltına alındığını da açıkladı.

Taksim'de anma

Taksim Meydanı DİSK'in de aralarında bulunduğu sendikalara kapatılırken, valiliğe resmi başvuru yapan bazı sendika ve meslek örgütleri Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve Memur-Sen'in de aralarında sendikalar, Taksim'de 1 Mayıs'ı kutladı.

HAK-İŞ temsilcileri kutlama sırasında Filistin bayraklı atkılarıyla basın açıklamasını okudu, "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Yaşasın 1 Mayıs" dövizi taşıdı. Memur-Sen açıklamasında, "Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz" denildi.

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs vesilesiyle X hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada, "Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi, 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum" demişti.

DHA, ANKA, SSB, HT

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