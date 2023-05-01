1 Mayıs kutlamalarına ülke genelinde yoğun katılım

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok kentte kutlanmaya devam ediyor. İstanbul'da sabah saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen çok sayıda kişi ve siyasi parti, sendika, meslek odası, ve kitle örgütleri üyelerine emniyet birimleri yer yer sert müdahalelerde bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kısıtlı bir katılıma izin verilen Taksim Meydanı'ndaki törende, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Burada bir konuşma yapan Arzu Çerkezoğlu, "Bu yıl 1 Mayıs'ı ülkemizde son derece tarihsel bir anda karşılıyoruz. Bir yandan deprem felaketinin yarattığı acılar ve yıkım, diğer yandan Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine gittiğimiz bir süreçte 1 Mayıs'ı gerçekleştiriyoruz. Ve hepinizin bildiği gibi 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. (...) Bugün Taksim Meydanı haksız ve hukuksuz bir biçimde işçi sınıfına kapalı. Biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs'ı, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak" ifadelerini kullandı:

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİŞ) Genel Başkanı Cemail Bakındı, Türk-İş heyeti adına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın sadece işçilerin değil, emeklilerin, dar gelirlilerin ve çocukların geleceğinin de bayramı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar kazandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu acımasız kapitalist sistem bir gün mutlaka değişecek" dedi.

İstanbul'da kitlesel 1 Mayıs kutlamalarının adresi ise kentin Anadolu yakasındaki Maltepe Meydanı oldu. Çok sayıda sendikanın katılımı ile on binlerce kişinin geldiği alanda, Sinema Emekçileri Sendikası da (Sine-Sen) yer aldı:

Başkent Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarının adresi ise bu yıl da Tandoğan Meydanı oldu. Alana yürüyen DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" sloganları attı.

İzmir'de ise kutlamalar, kentte büyük kitlesel etkinliklerin adresi olan Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk-İş, KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) İzmir Şubeler Platformu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun bir araya gelmesi ile oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin çağrısı doğrultusunda, Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gruplar kortej halinde Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Meydana yürüyen gruplar içinde İzmir Emek Gençliği isimli örgüt de vardı:

DW / ET,JD

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