 03.09.2019 - Alman basınından özetler | BASIN | DW | 03.09.2019

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BASIN

03.09.2019 - Alman basınından özetler

Almanya’da Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerin yankıları sürüyor. Frankfurter Rundschau'daki yorumda Almanya içerisinde derin bir siyasi bölünmenin söz konusu olduğu görüşü dile getiriliyor.

      

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03.09.2019 - Alman basınından özetler  

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