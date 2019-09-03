03.09.2019 - Alman basınından özetler  

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.
Almanya’da Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerin yankıları sürüyor. Frankfurter Rundschau'daki yorumda Almanya içerisinde derin bir siyasi bölünmenin söz konusu olduğu görüşü dile getiriliyor.
Almanya’da Pazar günü Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerin yankıları sürüyor. Frankfurter Rundschau'da yer alan yorumda Almanya'nın siyasi olarak derinden bölündüğü görüşü dile getiriliyor.
Almanya’da Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerin yankıları sürüyor. Frankfurter Rundschau'daki yorumda Almanya içerisinde derin bir siyasi bölünmenin söz konusu olduğu görüşü dile getiriliyor.
Almanya'nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimler Alman basınının başlıca yorum konusu. Südkurier gazetesi AfD'nin durdurulamaz olmadığını belirtiyor.
RTÜK’ün internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başlamasının ardından bir açıklama yapan Netflix, Türkiye’deki yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadelerine CHP'li vekillerden tepki geldi.
İngiltere ile İran arasında diplomatik krize neden olan İran’a ait petrol tankeri Adrian Darya 1’den sinyal alınamıyor. Son olarak Pazartesi akşamı Kıbrıs ile Suriye arasında seyreden tankerin nerede olduğu meçhul.
Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Hong Kong'un lideri Lam, kendisine ait ses kayıtları iddiası sonrası istifa edeceği şeklindeki haberleri yalanladı.
Almanya’da Pazar günü Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerin yankıları sürüyor. Frankfurter Rundschau'da yer alan yorumda Almanya'nın siyasi olarak derinden bölündüğü görüşü dile getiriliyor.
40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.
© 2019 Deutsche Welle |
Kullanım ve Gizlilik Şartları |
Künye |
İletişim
| Mobil sürüm