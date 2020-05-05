 Şule Çet davasında hapis cezaları onandı | TÜRKİYE | DW | 17.06.2020

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TÜRKİYE

Şule Çet davasında hapis cezaları onandı

İstinaf Mahkemesi, Şule Çet davasında verilen cezaları onadı. Davada, Çet'i öldürdüğüne hükmedilen sanık Aksu müebbet ve toplam 12,5 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı. Sanık Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin protesto edildiği bir etkinlik (Arşiv)

Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin protesto edildiği bir etkinlik (Arşiv)

İstinaf Mahkemesi, Şule Çet davasıyla ilgili kararını verdi. Mahkeme, sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların ve avukatlarının "Şule intihar etti" iddiasını reddetmişti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek 23 yaşında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açılan davada "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hâkim karşısına çıkmıştı.

Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkûm edilmesini talep etmişti.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin kararını 4 Aralık'ta açıklamıştı.

DW,DHA/CÖ,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

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