Şirketler Kuzey Akım 2 hedefine bağlı

Rus doğal gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesine karşı yaptırım öngören bir tasarının Amerika Birleşik Devletleri'nde oylamaya sunulmasının ardından, projeyi yürüten ekipten bir açıklama geldi. Açıklamada, tasarının olası etkileri üzerine konuşmak için henüz çok erken olduğu belirtildi. Ayrıca projede yer alan şirketlerin Kuzey Akım 2'nin tamamlaması amacına bağlı olduğu vurgulandı.

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Rus enerji devi Gazprom'a doğal gaz hattının tamamlanmasında yardım edecek şirketlere yaptırım öngören bir tasarıya dün onay vermişti. Tasarı, ikiye karşı 20 oyla komiteden geçmişti.

Rus enerji devi Gazprom, büyük ölçüde tamamlanan projeyi Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell ile birlikte gerçekleştiriyor.

Yaptırımların uygulamaya girmesi için tasarının Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD, Kuzey Akım 2'ye neden karşı?

Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna başta olmak üzere bazı ülkelerin tepkisini toplayan Kuzey Akım 2 projesi, Baltık Denizi üzerinden taşınan gazın iki misline çıkarılmasını sağlayacak.

2020 yılında tamamlanması hedeflenen boru hattının, Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını artıracağı yönünde endişeler var. ABD Başkanı Donald Trump, boru hattı nedeniyle Avrupa'nın, özellikle de Almanya'nın Moskova'nın "tutsağı" haline geleceğini söylemişti.

Rus gazının Karadeniz'in altından sevkiyatını öngören TürkAkım projesiyle birlikte Kuzey Akım 2'nin, Ukrayna'nın transit ülke olarak kilit rolünü etkileyeceği de belirtiliyor.

Video izle 01:22 Paylaş Kuzey Akım 2 hızla ilerliyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3D1jI Kuzey Akım 2 hızla ilerliyor

rtr,dpa/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe