 Şirket yönetim kurullarına kadın kotası | ALMANYA | DW | 06.01.2021

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ALMANYA

Şirket yönetim kurullarına kadın kotası

Almanya'da büyük şirketlerin yönetim kurullarında kadınlar için kota öngören yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildi. Kota zorunluluğu şimdiye kadar sadece teftiş kurullarında geçerliydi.

Symbolbild - Frauenquote

Almanya'da en az dört üyeli yönetim kurullarında üyeliklerden birine bir kadının atanmasını zorunlu kılan yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildi. Yasa, mecliste de onaylanması durumunda hisseleri borsada işlem gören ve çalışanların yönetimde eşit söz hakkına sahip olduğu şirketler için geçerli olacak.

Almanya'da bağlayıcılığı bulunan kadın kotası şimdiye kadar büyük şirketlerin teftiş kurulları için geçerliydi. Yönetim kurullarında ise gönüllülük esas alınmıştı. Hükümet, gönüllülük uygulamasıyla kayda değer bir gelişme kaydedilememesi üzerine konuyu yasayla düzenleme kararı almıştı.

Tasarı uyarınca en az dört üyeye sahip yönetim kurullarında en az bir kadın ya da en az bir erkeğin kurul üyeliğine atanması gerekiyor. Yönetim pozisyonlarında kadın kotası, resmi sağlık sigorta şirketleri, emeklilik sigortası, istihdam kurumu gibi kamu kuruluşları için de geçerli olacak.

Hisselerinin çoğunluğu kamu elinde bulunan şirketlerde daha sıkı kurallar geçerli olacak. Bu şirketler arasında yönetim kurulunda en az üç üye bulunanların en az bir üyeyi kadınlardan seçmesi gerekecek. Yönetim kurulu ya da teftiş kurulunda kadın bulundurmayı planlamayanların bu durumu gerekçesiyle bildirmesi gerekecek, bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenlere yönelik cezalar sertleştirilecek.

Scholz: Gönüllü önlemler dönemi geride kaldı

Kadın kotasının yönetim kurullarında da zorunlu hale getirilmesi için uzun süredir çalışmalar yürüten iki kadın bakan da tasarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aile Bakanı Franziska Giffey, nitelikli kadın iş gücünün iş yaşamı ve ekonomiye zenginlik katacağını belirtirken Adalet Bakanı Christine Lambrecht kadınların pozitif etki gücüne, örnek teşkil etme işlevlerine ve genç kadınların iş hayatına teşvik edilmesindeki etkisine dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz da tasarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Gönüllü önlemler dönemi geride kaldı. Nüfusun yarısının, büyük Alman firmalarının yönetim katlarında temsil edilmemesine artık son veriliyor" diye konuştu.

Bakanlar Kurulunda kabul edilen tasarının meclisten de geçerek bu yasama yılı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Şirketlerin teftiş kurullarına kadın kotası zorunluluğu 2016 yılında getirilmişti. Buna göre hisseleri borsada işlem gören ve çalışanların da yönetimde eşit söz hakkına sahip olduğu büyük şirketlerin teftiş kurullarında kadın üye oranının en az yüzde 30 olması gerekiyor. Büyük şirketlerin yönetim kurullarında ise kadınların mevcut temsil oranı yüzde 10-13 seviyesinde kalıyor.

epd/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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