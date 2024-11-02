Şimşek'ten S&P açıklaması

Hazine ve Mailye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmesine dikkat çekerek, "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" dedi.

"Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğunu" savunan Şimşek, "Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu. Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır" diye yazdı.

S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken, görünümünü "durağan"a çevirdi

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü pozitiften "durağan"a çekmişti. Kuruluşun açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunun Türk yetkililere lirayı istikrara kavuşturma, enflasyonu düşürme, rezervleri yeniden inşa etme ve finansal sistemde dolarizasyonu azaltma imkanı sağladığı belirtildi.

Açıklamada Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki tasarruf açığının daraldığı belirtilerek bunun da cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranında 2022'den bu yana kaydedilen yaklaşık 4 puanlık düşüşte görüldüğü ifade edildi. S&P'nin açıklamasında, "Bu nedenle Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B+'dan BB-'ye yükselttik ve kısa vadede B kredi notunu teyit ettik. Ayrıca, ulusal ölçek notlarını da 'trAA-/trA-1+'dan 'trAA+/trA-1+' seviyesine çıkardık" denildi.

Kuruluş, görünümün önümüzdeki 12 ay içinde yetkililerin hala yüksek olan enflasyonu düşürmeye yönelik iddialı planları, işçilerin ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme çabalarına ilişkin dengeli riskleri yansıtacak şekilde "durağan" olarak belirlendiğini ifade etti.

DW/SÖ,EC

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