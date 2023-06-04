  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
İkinci tur
PolitikaTürkiye

Şimşek: Öngörülebilirliğin artırılması hayati önemde

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan Şimşek, "Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

https://p.dw.com/p/4SAfw
Erdoğan'ın Şimşek'i yeniden Bakanlık görevini üstlenmek için ikna ettiği belirtilmişti. Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Yeni kabinede yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek devir töreninde yaptığı konuşmada, piyasaları rahatlatmaya yönelik ifadeler kullandı. "Politik gerginliklerin arttığı bir dönemde kurumsal kalite ve kapasiteyi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceklerini" vurgulayan Bakan, "Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır" diye konuştu.

Bakan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır."

Attıkları her adımın Türkiye'ye güveni ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesinin öneminin altını çizen Şimşek, "Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" diye konuştu.

Erdoğan ikna etmişti

AKP ve Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyi toparlamak için kimi göreve getireceği merak konusu olmuştu. Beş yıldır uluslararası şirketlerde çalışmalarına devam eden eski Bakan Şimşek daha önce siyasete dönmeyi düşünmediğini açıklamıştı.Erdoğan'ın seçim öncesi ve sonrası yaptıkları görüşmeler sonucu Şimşek‘i yeniden göreve gelmesi için ikna ettiği belirtilmişti.

Mehmet Şimşek kimdir? 

2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP'den  milletvekili seçilen Şimşek, 2009 yılında "Maliye Bakanlığı" görevini yürüttü. "Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı" ve "Başbakan Yardımcılığı" görevlerinde de bulunan Şimşek IMF ve Dünya Bankası'nda 2007 - 2009 yılları arasında  "Türkiye Guvernörlüğü" görevini üstlendi.

Binali Yıldırım, 2016 yılında Başbakan olunca "Ekonomik Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" görevi Şimşek'ten alınıp Yıldırım'a verilmişti. Daha sonra siyasetten uzaklaşan Şimşek, bir süredir uluslararası finans kuruluşlarında görev yapıyordu.

Uzmanlar, uluslararası sermeye çevrelerinin yakından tanıdığı bir isim olan Şimşek'in göreve gelişine   yapısal reformların da eşlik etmesinin gerekliliğini vurguluyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı'nın ekonomi politikalarında Şimşek'e ne kadar özgürlük tanıyacağının kritik önemde olacağına da dikkat çekiyor.

DW,DHA/SÖ,HT


DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei I Erdogan I Bekanntgabe Kabinett

Erdoğan'ın kabinesindeki büyük değişimin detayları

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek tek başına kurtarıcı olabilir mi?

Mehmet Şimşek tek başına kurtarıcı olabilir mi?

Ekonomi1 saat önce
Bangladeş'te su içen bir erkek

Küresel ısınma: Aşırı sıcaklarla nasıl mücadele edilebilir?

Küresel ısınma: Aşırı sıcaklarla nasıl mücadele edilebilir?

İklim4 saat önce
Türkei | Die sechs Oppositionsparteien | CHP, İYİ, DEVA, Saadet, Gelecek, Demokrat Partei

Berk Esen: Muhalefetin içeriden çürüme tehlikesi var

Berk Esen: Muhalefetin içeriden çürüme tehlikesi var

Politika3 Haziran 2023
Asiri sağcı iktidar muhalefetin en güç adayı olarak kabul edilen Donald Tusk'u itibarsızlaştırma ve siyasetten men etmeye hazırlanıyor.

Polonya'da muhalefet liderine siyasi yasak getirme girişimi

Polonya'da muhalefet liderine siyasi yasak getirme girişimi

Politika3 Haziran 2023
Selfie çeken üç genç

Güzellik filtrelerinin karanlık yüzü

Güzellik filtrelerinin karanlık yüzü

Toplum3 Haziran 2023

Avrupa'nın "savaş ekonomisi" ilan etmesi mi gerekiyor?

Avrupa'nın "savaş ekonomisi" ilan etmesi mi gerekiyor?

Ekonomi3 Haziran 2023
Ana sayfaya dön