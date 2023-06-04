Şimşek: Öngörülebilirliğin artırılması hayati önemde

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan Şimşek, "Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Yeni kabinede yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek devir töreninde yaptığı konuşmada, piyasaları rahatlatmaya yönelik ifadeler kullandı. "Politik gerginliklerin arttığı bir dönemde kurumsal kalite ve kapasiteyi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceklerini" vurgulayan Bakan, "Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır" diye konuştu.

Bakan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır."

Attıkları her adımın Türkiye'ye güveni ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesinin öneminin altını çizen Şimşek, "Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" diye konuştu.

Erdoğan ikna etmişti

AKP ve Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyi toparlamak için kimi göreve getireceği merak konusu olmuştu. Beş yıldır uluslararası şirketlerde çalışmalarına devam eden eski Bakan Şimşek daha önce siyasete dönmeyi düşünmediğini açıklamıştı.Erdoğan'ın seçim öncesi ve sonrası yaptıkları görüşmeler sonucu Şimşek‘i yeniden göreve gelmesi için ikna ettiği belirtilmişti.

Mehmet Şimşek kimdir?

2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP'den milletvekili seçilen Şimşek, 2009 yılında "Maliye Bakanlığı" görevini yürüttü. "Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı" ve "Başbakan Yardımcılığı" görevlerinde de bulunan Şimşek IMF ve Dünya Bankası'nda 2007 - 2009 yılları arasında "Türkiye Guvernörlüğü" görevini üstlendi.

Binali Yıldırım, 2016 yılında Başbakan olunca "Ekonomik Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" görevi Şimşek'ten alınıp Yıldırım'a verilmişti. Daha sonra siyasetten uzaklaşan Şimşek, bir süredir uluslararası finans kuruluşlarında görev yapıyordu.

Uzmanlar, uluslararası sermeye çevrelerinin yakından tanıdığı bir isim olan Şimşek'in göreve gelişine yapısal reformların da eşlik etmesinin gerekliliğini vurguluyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı'nın ekonomi politikalarında Şimşek'e ne kadar özgürlük tanıyacağının kritik önemde olacağına da dikkat çekiyor.

DW,DHA/SÖ,HT



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