Şimşek’ten faiz artışı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB‘nin politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmesinin ardından kararı değerlendirerek öngörülebilirlik ve güven vurgusu yaptı. Dolar/TL kuru 24’ü aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan yönetiminde ilk Para Politikası Toplantısı'nda (PPK) politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmesinin ardından kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez önkoşul olduğunu belirtti.

Şimşek sürdürülebilir büyümenin bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanacağını kaydetti.

Öngörülebilirlik ve güven vurgusu

Şimşek sözlerini söyle sürdürdü: "Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir."

Şimşek fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası ve kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikasına atıfta bulundu.

Bakan Şimşek Türk lirasının istikrar kazanmasına dair şu ifadeleri kullandı: "Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür."

Dolar/TL kuru 24'ü aştı

Öte yandan TCMB'nin faiz artışı kararı sonrası Dolar/TL kuru 24'ün üzerine çıkarak zive yaptı. Euro/TL kuru ise 27 seviyesine yaklaştı.

Uluslararası finans kuruluşları art arda yaptıkları değerlendirmelerde faizin yüzde 20 ila 25 arasına çıkarılacağı öngörüsünde bulunmuştu.

DW / SSB, BÖ