Şimşek: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınına katıldı. Bakan Şimşek enflasyonla mücadeleden asgari ücrete kadar birçok konu başlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek son 20 yıldaTürkiye'de asgari ücreti reel olarak yüzde 5,5 artırdıklarını belirtti.

"Asgari ücret artışı yüzde 49. İlk 6 aydaki enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda da Merkez Bankası'nın üst bandı yüzde 42. Böyle dahi kalsa büyümeden daha fazla bir asgari ücret karşılığına tekabül ediyor" şeklinde sözlerini sürdüren Bakan "Polonya hariç, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" dedi.

Açlık sınırı 18 bin lirayı aştı

Ancak DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BISAM) verilerine göre, Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 18 bin 389 lira oldu. Yayımlanan açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, yapılan hesaplamalar, yoksulluk sınırının da 63 bin 955 TL seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'de şu anda net asgari ücret 17 bin 2 TL 12 kuruş.

"Vatandaşımız enflasyon düşüşünü hissetmeye başlayacak"

"Vatandaşımız enflasyon düşüşünü hissetmeye başlayacak. Aslında hissediyor. Her sene ortalama 690 bin vatandaşımıza istihdam sağlamışız. Bu olmadan ekonomide refah olmaz" şeklinde konuşan Mehmet Şimşek "Mayıs ayında baktığınız zaman enflasyon yükseldi diyebilirsiniz. Yüzde 75,5'luk bir enflasyon. Fakat o 12 aylık enflasyon. Piyasa 24 ay içerisinde enflasyon yüzde 20'ye düşecek diyor. Biz ise bu sene sonunda en kötü ihtimalle Merkez Bankası 38 olur, ancak 42'ye kadar yolu var diyor. Önemli olan bu sene sonunda 40 civarına düşmesidir" dedi.

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık Mayıs bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için hedefe en yakın nokta olan 42'nin altına düşmesidir. Yüzde 75'ten ciddi bir yavaşlama ifade ediyor. Aylık bazda yüzde 2'leri konuşacağız. O zaman alım gücünün, ücret artışlarının hissedileceği bir döneme gireceğiz. O zaman alım gücü hızlı bir şekilde erimeyecek. Vatandaş istihdam boyutuyla hissetti. Alım gücüyle de hissedecek."

Bakan kurda göreceli bir istikrar sağlanmasının da vatandaşa yansıyacağını belirtti.

Geçen sene enflasyonu yukarıya taşıyan deprem gibi olağanüstü faktörler olduğunu belirten Şimşek "Biz bu sene bu mali etkiyi aşağıya çekeceğiz. Dolayısıyla enflasyondaki düşüş kalıcı olacak. Depremin etkisi ile inşaat malzemelerinde ve büyük şehirdeki kiralarda ciddi artışlar oldu. Bu sene buna gerek yok. Bu sene bir KDV artışı söz konusu değil. Enflasyonu artıracak bir artış söz konusu değil vergide" dedi.

Vergi paketinde neler var?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV ve ÖTV başta olmak üzere pek çok alanda geniş kapsamlı düzenlemeler öngördüğü pakette neler olduğuna dair soruya da yanıt veren Şimşek "Bizim süzgecimizden geçen, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerden asgari kurumlar vergisi. Yap-işlet devret kapsamında yapılan firmaların vergi oranını kurumlar vergisinin üzerine çıkartmayı arzuluyoruz. Taslak çalışmamızda, bahşiş, moto kurye yok" şeklinde cevap verdi.

DW/SSB, JD

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