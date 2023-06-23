  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
EkonomiTürkiye

Şimşek: Süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecek

49 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında yaptığı açıklamada bunun bir süreç olduğunu, kademeli ve kararlı bir şekilde yönetileceğini söyledi.

https://p.dw.com/p/4SzF1
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekFotoğraf: picture-alliance/AA/Y. Ozturk

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dünkü faiz artırma kararı sonrasında sürecin kademeli ve kararlı bir şekilde sürüdürüleceği mesajını verdi.

Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası’nın dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir" ifadelerini kullandı.

TCMB Para Politikaları Kurulu, dün politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükselterek 27 aylık aranın ardından ilk kez faiz artırımına gitmişti. Ancak artırım oranı beklentilerin altında kaldığı için tartışmalara neden olmuştu.

DW/BK,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Şimşek’in atanmasına sevinen piyasalar neden tedirgin?

Şimşek’in atanmasına sevinen piyasalar neden tedirgin?

Ekonomiyi kurtarması için çağrılan Mehmet Şimşek istediği değişiklikleri neden yapamadı? Piyasalardaki tedirginlik neden artıyor? Merkez Bankası, ilk toplantıda faizi nereye çekecek? Erdal Sağlam’ın yorumu.
Türkei Erdal Sağlam
Erdal Sağlam
Yorum
Ekonomi12 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya: İş gücü göçünü kolaylaştıran yasa Meclis'ten geçti

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu

Almanya nitelikli iş gücüne kapılarını açıyor

Almanya nitelikli iş gücüne kapılarını açıyor

Politika8 saat önce
Türkei, Ankara | Oppositionsbündnis nominiert Kemal Kılıçdaroğlu als Präsidentschaftskandidat

CHP'de değişim sancısı

CHP'de değişim sancısı

Politika22 saat önce
Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte

Uzmanlar faiz artışını nasıl değerlendirdi?

Uzmanlar faiz artışını nasıl değerlendirdi?

Ekonomi22 saat önce
Adıyaman'da depremler sonucu yıkım büyük oldu

Deprem: Kayıp çocuklar nerede?

Deprem: Kayıp çocuklar nerede?

Politika23 saat önce

Paris'te iklim finansmanı zirvesi

Paris'te iklim finansmanı zirvesi

Doğa ve Çevre22 Haziran 2023
Hanau'da kurbanlar için düzenlenen cenaze töreni

Hanau: Irkçı saldırı mağdurlarına mektuplu taciz

Hanau: Irkçı saldırı mağdurlarına mektuplu taciz

Toplum21 Haziran 2023
Ana sayfaya dön