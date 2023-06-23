Şimşek: Süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında yaptığı açıklamada bunun bir süreç olduğunu, kademeli ve kararlı bir şekilde yönetileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dünkü faiz artırma kararı sonrasında sürecin kademeli ve kararlı bir şekilde sürüdürüleceği mesajını verdi.

Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası’nın dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir" ifadelerini kullandı.

TCMB Para Politikaları Kurulu, dün politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükselterek 27 aylık aranın ardından ilk kez faiz artırımına gitmişti. Ancak artırım oranı beklentilerin altında kaldığı için tartışmalara neden olmuştu.

DW/BK,BÖ