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Şimşek: Enflasyonun artışı devam edecek

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun artışının "birkaç ay daha" süreceğini açıkladı. Bakan, hedefin enflasyonun kalıcı bir şekilde aşağı çekilmesi olduğunu ifade etti.

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Mehmet Simsek | türkischer Finanzminister
Fotoğraf: Omer Faruk Yildiz/AA/picture alliance

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yeni Şafak gazetesi ile mülakatında Türkiye'de uygulanan ekonomik programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının bir geçiş dönemi sonrası enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekmek olduğunu söyleyen Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası'nın da tahminlerinden göreceğiniz gibi, enflasyon önümüzdeki birkaç ay içerisinde geçici bazı faktörler nedeniyle artışa devam edecek. Bizim bütçe dengelerini iyileştirmek, depremin yaralarını sarmak için yaptığımız bazı vergi düzenlemeleri var. Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme bu. Yine bu sene vatandaşlarımızın, toplumun değişik kesimlerinin geçmiş enflasyona karşı kayıplarını telafi için ciddi ücret artışları oldu" dedi. Şimşek, uygulanacak programla Türkiye'ye kaynak girişinin artacağını ve cari açığın daralacağını, bunun da enflasyonu ve beklentileri "olumlu yönde" etkileyeceğini ifade ettti.

"Körfez ülkeleri ile güçlü diyalog devam edecek"

Şimşek, Körfez ülkeleri ile verimli bir diyalog bulunduğunu ve bunun en somut göstergesinin 51 milyar dolarlık yatırım paketi olduğunu belirtti. Bu yatırımların bir kısmının bu seneden itibaren kaynak akışına dönüşmesinin beklendiğini belirten Şimşek, "Gerek deprem yaralarının sarılması için uzun vadeli finansman, gerekse ihracatın finansmanı için kaynak bunlar hızlı bir şekilde Türkiye'ye kazandırılabilecek kaynaklar. Örneğin enerji yatırımları, yenilenebilir enerji yatırımları zaman alabilir. Körfez ülkeleriyle bu diyalog güçlü bir şekilde devam edecek" dedi.

Bakan Şimşek, "2024'ün ikinci yarısından itibaren bugün karşıdan esen rüzgârlar destekleyici bir nitelik kazanaca" diye konuştu.

Enflasyonda 2024 vurgusu

Kısa bir süre önce enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardıklarını açıklamıştı. Erkan, "Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi. Bakan Şimşek, Temmuz enflasyonu ile ilgili "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" demişti.

DW/BÖ,EC

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