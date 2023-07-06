Şimşek ekonomi programının bileşenlerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programıyla ilgili açıklama yaptı. Şimşek, programın üç temel bileşeni olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından Türkiye'de seçimlerin ardından uygulanmaya başlanan ekonomi programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Programın üç temel bileşeni olduğunu belirten Şimşek, bu bileşenleri şu şekilde sıraladı:

- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.

Türkiye'de ekonomi yönetiminin değişmesinin ardından Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz yükseltme kararı almıştı. Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Faizlerin yükseltilmesinin ardından döviz kuru yeniden artışa geçerken dolar/TL kuru 26, euro/TL kuru ise 28 sınırını aştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre ise Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 38,2 dolayında.

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