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Şimşek: 2023'te yüzde 4,5 civarında büyüme öngörüyoruz

31 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında yüzde 4,5'luk bir büyüme beklendiğini açıkladı. Şimşek, "Attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 66'ncı Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Şimşek, "Ülkemize baktığımız zaman büyüme performansımız oldukça güçlü seyretmeye devam ediyor. 2003-2022 döneminde ortalama ülkemiz reel olarak yüzde 5,4 büyüdü. 2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz" dedi. 

Konuşmasında reel sektörün finansman açısından desteklenmesi gerektiğine de değinen Şimşek, "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı çünkü bunun şartları ortadan kalkmıştır. Bu sürdürülebilir değildir. Artık haklı bir gerekçeleri de kalmamıştır. Reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir. Reel sektör tabii ki yatırım, istihdam, üretim ve ihracat çerçevesinde önceliklendirilecektir. Burada sürdürülebilir yüksek büyümenin devamı için reel sektörümüzün finansmana kesintisiz erişimi tabii ki olmazsa olmazdır" diye konuştu.  

"Enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren gevşeme olasılığı artmıştır"

"Enflasyondaki düşüş önemli çünkü parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik; yakınız. 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır" diyen Bakan Şimşek, "Ümit ediyoruz ki 2024'ün ikinci yarısından itibaren küresel finansal koşullarda daha destekleyici bir ortam ile karşı karşıya kalırız" dedi.

"Attığımız adımlar beklentileri olumlu etkilemeye başladı"

"Biz teşebbüs hürriyetini, dalgalı kur sistemi, dışa açık ve kurala dayalı ekonomi ilkelerini benimseyen bir sistem anlayışı içerisinde ilerleyeceğiz" diyen Şimşek, para politikasında sadeleştirme ve sıkılaştırma adımlarının devam edeceğini, para ve maliye politikalarının eşgüdüm içerisinde yürütüleceğini söyledi.

Bakan Şimşek, "Seçim sonrası azalan siyasi belirsizlik para ve maliye politikasında attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır. Ülkemizin risk primi 700 baz seviyesinden 400 baz civarına gerilemiştir. Bu ekonomideki bütün aktörlerin daha makul maliyetlerle dışarıdan kaynak bulmasının önünü açmıştır" diye konuştu.

Seçimlerin ardından hazine ve maliye bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, rasyonel politikalara dönüşün "kademeli olarak" devam edeceğini açıklamıştı.

DHA,DW/BÖ,JD

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