Şili'de on binlerce kişi sosyal eşitsizliği protesto etti

Şili’nin başkenti Santiago'da sosyal eşitsizliğe, ulaşım, sağlık ve eğitimin pahalı olmasına karşı bir protesto gösterisi düzenledi. 75 bin kişinin katılımıyla Plaza Italia’da başlayan gösteri büyük ölçüde barışçıl bir şekilde tamamlandı. La Tercera gazetesinde yer alan habere göre gösteri haftalardır düzenlenen protestolar arasında en büyük ikinci gösteri oldu. Gösteriye katılan yüzü maskeli bir grup Pedro de Valdivia Üniversitesi'nin tarihi binasına girerek binayı yağmaladı; bu sırada binada yangın çıktı. Ayrıca Plaza Italia yakınlarındaki La Asuncion kilisesine de giren göstericiler kilisedeki bankları ve İsa Peygamber figürlerini dışarı çıkartarak bunlardan önce bir barikat kurdu, ardından da barikatı ateşe verdi.

Şili’de günlerdir süren gösterilerde şimdiye kadar 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

Güney Amerika'nın en istikrarlı ve kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkesi Şili’de büyük gelir ve servet farklılıkları bulunuyor. Şili'de gösteriler metro bilet fiyatlarına zam yapılması üzerine patlak vermişti. Göstericiler neoliberal ekonomi politikalarından vazgeçilmesi ve diktatör Augusto Pinochet zamanından kalma anayasanın temelden değiştirilmesi gibi taleplerde de bulunuyor.

Şili'de yoğun gösteriler nedeniyle Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesi (APEC) ve BM İklim Değişikliği Konferansı (COP25) iptal edilmişti.

Şili’de Devlet Başkanı Sebastian Pinera çarşamba günü hükümet temsilcileri, ordu, hakimler ve polislerden oluşan Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamıştı. Konsey en son 2014 yılı başında Peru ile yaşanan bir sınır sorunu nedeniyle toplanmıştı.

Pinera perşembe günü "kamu düzenini güçlendirmek için” bazı yasal düzenlemelere gidileceğini açıklamıştı. Yasa değişikliği gösterilerde yüzü kapatan göstericilere, yağma yapanlara, barikat kurarak trafiğe engel olanlara daha sert cezalar öngörüyor.

dpa, AP, epd / EC, BW

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