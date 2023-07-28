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Şiiler, Aşura Günü nedeniyle yas tutuyor

2 saat önce

Dünya genelinde milyonlarca Şii Müslüman bugünkü Aşura Günü nedeniyle yas tutuyor.

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Aşura Günü'nde Şiiler
Aşura Günü'nde ŞiilerFotoğraf: Hamad I Mohammed/REUTERS

İslam dininin Şii mezhebine mensup milyonlarca insan, bugünkü Aşura Günü nedeniyle dünya genelinde düzenlenen anma merasimlerinde yas tutuyor.

Şii nüfusun yoğun olarak bulunduğu İran'da yas tutan Şiiler cami ve meydanlarda toplandı.

Irak, Afganistan ve Pakistan'da da Şiiler, Hicri takvime göre yılın ilk ayı Muharrem'in 10'una denk gelen Aşura Günü nedeniyle çeşitli dini ritüellerle yas tutuyor.

Aşura yas günü olarak kabul ediliyor. İnançlı Şiiler bu günlerde Muhammed peygamberin torunu İmam Hüseyin'in öldürülmesini anıyor.

Şii inancına göre İmam Hüseyin, 680 yılında Kerbela Savaşı'nda şehit edildi. O dönemde, Muhammed peygamberin hilafetinin meşruluğu konusunda anlaşmazlıklar yaşandı ve sonunda İslam'ın iki büyük mezhebi olan Sünnilik ve Şiilik ortaya çıktı.

Aşura Gününde inananlar yas törenlerine katılarak, dua ve mersiyelerle İmam Hüseyin'in acılarını hatırlarlar. Bazı Şiiler ise vücutlarını zincirlerle döverek yas tutarlar. İran'da bu uygulama artık yasak.

dpa/TY,EC

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