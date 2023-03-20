Şi: Putin’in yeniden seçileceğinden eminim

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya’ya resmi ziyarette bulundu. Rus medyası, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Şi'nin 'Putin'in önümüzdeki yıl yapılacak Başkanlık seçimlerinden galip çıkacağına inandığı' yönündeki ifadelerine yer verdi. Şi’nin Kremlin’deki görüşmede Putin’e, "Güçlü liderliğiniz sayenizde Rusya son yıllarda başarıya ulaşma ve ülkeyi refaha kavuşturma yönünde anlamlı atılımlar yaptı. Rus halkının iyi niyetiniz doğrultusunda sizi destekleyeceğinden eminim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Şi’nin başkanlığa yeniden aday olacağı yönünde bir açıklama yapmayan 70 yaşındaki Putin'e yönelik sözleri Rus medyasında geniş yankı buldu.

Putin, Şi’nin sözlerine yanıt vermezken Kremlin, Çin Devlet Başkanı’nın sözlerinin Putin’in önümüzdeki yıl Mart ayında düzenlenecek Başkanlık seçimlerinde aday olacağı anlamına gelmediğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Başkan Şi, Rusların Putin’i desteklediklerine ilişkin inancını ifade etti, bu da yalnızca tasdik edilebilir" diye konuştu.

"Kapsamlı stratejik işbirliği" vurgusu

Üçüncü kez devlet başkanlığı koltuğuna oturan Çin lideri, üç gün sürecek bir ziyaret için Pazartesiden bu yana Rusya’da bulunuyor. Yeniden seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştiren Şi’nin bu ziyaretiyle iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin ortaya konması hedefleniyor. Putin’in ayrıca ziyarete Ukrayna işgali nedeniyle Batı yaptırımlarına maruz kalan Rusya’nın uluslararası arenada tamamen izole olmadığını göstermesi açısından önem atfettiği belirtiliyor.

Putin, Pazar günü ilk kez işgal altındaki Mariupol'e gitmişti. Fotoğraf: Pool Photo via AP/picture alliance

Kremlin’deki buluşmada iki ülke arasındaki ortak hedeflere vurgu yapan Putin, Şi’nin ilk yurt dışı ziyaretini Rusya’ya yapmasının sembolik önemine de dikkat çekti. Rus devlet televizyonu iki ülkenin yakın ilişkilerinden övgüyle söz eden Şi’nin biz kapsamlı bir stratejik işbirliğinde partneriz şeklindeki sözlerine yer verdi.

Ukrayna: Barış planının ilk koşulu işgalcilerin çekilmesi

Batı’nın aksine işgalden dolayı Moskova’yı eleştirmeyen Pekin, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkese yönelik arabulucu olarak da önemli bir rol üstlenmişti. Çin’in "Barış Ziyareti" olarak nitelendirdiği ziyarette Ukrayna konusunun da masada olacağını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Elbette Başkan Putin, Şi’nin ilk ağızdan Rus tarafının güncel görüşünü öğrenebilmesi için (Çin Devlet Başkanı’na) ayrıntılı bilgi verecektir" diye konuştu.

Şi’nin ziyareti vesilesiyle Kiev’den de Rusya’ya bir kez daha Ukrayna topraklarından çekilme çağrısı geldi. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Çin’in barış planının başarılı biçimde hayata geçirilmesinin ilk ve en önemli koşiulunun Rus işgal güçlerinin teslim olması ya da Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu belirtti.

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

AFP,dpa/SÖ,EC