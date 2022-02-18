Şeyh Said’in ailesinden Özdağ hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 1925’te 46 kişiyle birilikte Diyarbakır’da idam edilen ve Kürtler için önemli bir lider olan Şeyh Said ile ilgili hakaret içerikli paylaşımı yoğun tepkilere yol açtı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma tepki gösterirken, Şeyh Said’in ailesi de konuyu yargıya taşıdı. Şeyh Said Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Diyarbakır Barosu, Özdağ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, Şeyh Said’in birinci kuşak torunu olan dernek başkanı Kasım Fırat da 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Haberin tamamını izlemek için videoya tıklayın!