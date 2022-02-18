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Şeyh Said’in ailesinden Özdağ hakkında suç duyurusu

Felat Bozarslan
15 saat önce

1925 yılında 46 arkadaşı ile birlikte idam edilen ve mezar yeri halen açıklanmayan Şeyh Said’in ailesi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

https://www.dw.com/tr/%C5%9Feyh-saidin-ailesinden-%C3%B6zda%C4%9F-hakk%C4%B1nda-su%C3%A7-duyurusu/video-62827825

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 1925’te 46 kişiyle birilikte Diyarbakır’da idam edilen ve Kürtler için önemli bir lider olan Şeyh Said ile ilgili hakaret içerikli paylaşımı yoğun tepkilere yol açtı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma tepki gösterirken, Şeyh Said’in ailesi de konuyu yargıya taşıdı. Şeyh Said Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Diyarbakır Barosu, Özdağ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, Şeyh Said’in birinci kuşak torunu olan dernek başkanı Kasım Fırat da 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. 

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