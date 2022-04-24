Şenyaşarlar soruşturmasında dört tutuklama

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2018’de üçü Şenyaşar ailesinden toplam dört kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili soruşturma kapsamında dört kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde 3'ü Şenyaşar Ailesi’nden dört kişinin hayatını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dört kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız'ın da bulunduğu bildirildi.

Hastanede çıkan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra bu kişilerden ikisi serbest bırakıldı. AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğenleri Osman Şah Yıldız, Şeğsin Yıldız, danışmanı Mustafa Amaç ve akrabaları İbrahim Şimşek, Mikail Şimşek ve Osman Yıldız'ın da aralarında bulunduğu dokuz şüpheli ise dün Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler savcıya ifade verdikten sonra "kasten öldürme" ve "delilleri karartma" suçlarından tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Şüphelilerden beşi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken aralarında Celal Yıldız'ın da aralarında olduğu dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınları, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde Suruç'ta esnafı ziyaret etmiş, esnaf ziyareti sırasında Şenyaşar Ailesi'ne ait dükkana giren Yıldız ve yakınları ile Şenyaşar Ailesi fertleri arasında silahlı kavga çıkmıştı. Dükkanda başlayan olay, yaralıların kaldırıldığı hastaneye milletvekilinin akrabaları ve yakınlarının saldırısıyla devam etmiş, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmişti. Çıkan olaylarda sekiz kişi de yaralanmıştı.

Şenyaşar Ailesi’nin iş yerinde yaşanan olaya ilişkin davada, saldırı sırasında ağır yaralanan Fadıl Şenyaşar 'a 37 yıl 9 ay, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın olaydan 15 ay sonra adliyeye teslim olan ağabeyi Enver Yıldız'a ise "haksız tahrik altında suç işlediği" gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Şenyaşar Ailesi’nden üç kişinin öldürüldüğü olaydan sonra anne Emine Şenyaşar, saldırıdan yaralı olarak kurtulan oğu Ferit ile birlikte ildeki adliye binası önünde "adalet nöbeti" tutmaya başlamış, birçok kez gözaltına alınmış ve hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.

ANKA/ETO,HT